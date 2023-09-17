Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине

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«Заявление (главы НАТО о том, что нужно готовиться к «долгой войне в Украине» - ред.) рассчитано на внутреннюю аудиторию, в основном европейскую. Сейчас будут верстаться планы финансовые, бюджеты следующего года. Есть видение того, что война в долгую (будет «играть» - ред.) И не только российско-украинская, а это такая серьезная война цивилизационного уровня. Это видение есть естественно под принятия решений, а решения принимается коллегиально. Под принятие решений поднимается просто градус проблемы», - рассказал Свитан. Он отметил, что градус проблемы намеренно поднимается.

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«Именно так работает демократия. Надо показать проблему, видение дальних перспектив, а затем запросить увеличение бюджета на производство военной техники», - объяснил Свитан. Также военный эксперт заявил, что уже есть понимание у всех, что противостояние Украины и россии не закончится, пока не развалится российская империя.

«Развал российской империи где-то 5, 7, 10 лет будет происходить. Это виденье тоже уже есть. То есть, война не закончится никакими мирными инициативами, пока российская империя не развалится как Советский Союз в свое время. Потом уже будет формирование новых государственных кластеров, которые будут происходить на территории российской империи. Оно будет сопровождаться, в том числе военными действиями на границах и это все будет докатываться, в том числе до украинских границ. Наши партнеры к этому готовятся», - рассказал Свитан.

Он подытожил, что поэтому такое заявление Столтенберга однозначно в плюс Украине.

«В плюс однозначно, потому что у нас будет больше вооружения и наши партнеры будут готовы нам помогать, в том числе вооружением и финансами. И они готовят и свои оборонительные мощности для долгого противостояния на той территории, на которой будут потом построссийские государства.

Контекст

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что полномасштабная война россии против Украины быстро закончатся.



