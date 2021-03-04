Генсек НАТО: Росія не окупувала б Крим, якби Україна була членом Альянсу

Деталі

“Моя короткий відповідь — цього (окупації Росією Криму) б не сталося, тому що мета існування НАТО — захищати кожного союзника. Якщо атакований один союзник, то діє правило: один за всіх і всі за одного”, — сказав він, відповідаючи на питання студентів про те, чи трапилася б окупація Криму РФ, якби Україна була членом НАТО в 2014 році. Столтенберг в черговий раз підкреслив, що завдання НАТО — запобігання конфліктам і збереження миру.

Говорячи про можливе членство України і Грузії в НАТО, генсек зазначив, що двері альянсу залишаються відкритими. “Україні та Грузії необхідно відповідати стандартам НАТО для цього. Мій головний посил — їм потрібно фокусуватися на реформах щодо модернізації інститутів, боротьби з корупцією. І ми допомагаємо їм у проведенні реформ”, — додав він.

Контекст

У питанні перспектив членства України в НАТО АР Крим завжди була важливим пунктом. Після укладення в 1997 році Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною і ряду інших угод — на території країни перебував російський Чорноморський флот. В середині 2000-х років — Україна активно заявила про євроінтеграційні наміри в бік ЄС і НАТО, що викликало активізацію проросійських сил, які побачили в цьому “загрозу” і офіційної Москви, яку турбувало питання флоту в Криму і можливе розміщення військ НАТО біля своїх кордонів.

У 2006 році на території АР Крим проходили акції протесту, що почалися після того, як було оголошено про початок міжнародних навчань “Sea Breeze”, в рамках яких планувалося модернізувати навчально-тренувальну базу Старокримського полігону ВМС України, яка за програмою “Партнерство заради миру” повинна була використовуватися для підготовки миротворчих військових підрозділів.

Великий інтерес до протестів в Криму проявився у керівництві Росії, яка вирішила скористатися хиткою ситуацією на фоні цих подій. Проросійські політичні сили сприйняли появу НАТО на півострові, як нібито “явну вороже дію по відношенню до інтересів Російської Федерації”.

За допомогою шантажу і політичних провокацій у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті — Україну і Грузію попросили “почекати” з членством в НАТО.

У 2010 році Київ та Москва підписали Угоду між Україною та Російською Федерацією і Україною з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України або скандальні “Харківські угоди”, які залишили флот РФ на території України і сприяли захопленню Москвою півострова в 2014 році під виглядом нібито “референдуму ”.