Ексклюзив
14:13 • 6668 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 11668 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 15902 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 13685 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 16971 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 15146 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15947 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16470 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 36966 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21988 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Французького тенісиста Квентіна Фолліо дискваліфікували на 20 років за договірні матчі

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Французького тенісиста Квентіна Фолліо дискваліфікували на 20 років та оштрафували на 70 000 доларів за участь у договірних матчах. Він скоїв 27 порушень Антикорупційної програми в тенісі та має повернути понад 44 000 доларів.

Французького тенісиста Квентіна Фолліо дискваліфікували на 20 років за договірні матчі

Міжнародне агентство з чесності тенісу (ITIA) оголосило про дискваліфікацію французького тенісиста Квентіна Фолліо на 20 років та накладення на нього штрафу в розмірі 70 000 доларів за участь у договірних матчах. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

ITIA повідомило, що 26-річний Фолліо скоїв 27 порушень Антикорупційної програми в тенісі, а також зобов'язаний повернути понад 44 000 доларів "корупційних платежів". Дискваліфікація гравця завершиться у травні 2044 року.

Захисник іспанського "Атлетика" Єрай Альварес відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест10.07.25, 21:18 • 3817 переглядiв

Розслідування виявило, що Фолліо, який у 2022 році займав 488 місце у світі, був "центральною фігурою в мережі гравців, які діяли від імені синдикату договірних матчів". Він заперечив 30 звинувачень, пов'язаних з 11 матчами у період з 2022 до 2024 року.

Серед підтверджених звинувачень: підтасовування результатів, отримання грошей за ненадання всіх зусиль, пропонування хабарів іншим гравцям, надання інсайдерської інформації, змова, а також відмова співпрацювати та знищення доказів. Незалежний спеціаліст Амані Халіфа охарактеризував Фолліота як "вектор для ширшого злочинного синдикату".

Українська стрибунка Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу19.08.25, 19:50 • 3382 перегляди

Степан Гафтко

Спорт
Ассошіейтед Прес