Французького тенісиста Квентіна Фолліо дискваліфікували на 20 років за договірні матчі
Київ • УНН
Французького тенісиста Квентіна Фолліо дискваліфікували на 20 років та оштрафували на 70 000 доларів за участь у договірних матчах. Він скоїв 27 порушень Антикорупційної програми в тенісі та має повернути понад 44 000 доларів.
Міжнародне агентство з чесності тенісу (ITIA) оголосило про дискваліфікацію французького тенісиста Квентіна Фолліо на 20 років та накладення на нього штрафу в розмірі 70 000 доларів за участь у договірних матчах. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
ITIA повідомило, що 26-річний Фолліо скоїв 27 порушень Антикорупційної програми в тенісі, а також зобов'язаний повернути понад 44 000 доларів "корупційних платежів". Дискваліфікація гравця завершиться у травні 2044 року.
Розслідування виявило, що Фолліо, який у 2022 році займав 488 місце у світі, був "центральною фігурою в мережі гравців, які діяли від імені синдикату договірних матчів". Він заперечив 30 звинувачень, пов'язаних з 11 матчами у період з 2022 до 2024 року.
Серед підтверджених звинувачень: підтасовування результатів, отримання грошей за ненадання всіх зусиль, пропонування хабарів іншим гравцям, надання інсайдерської інформації, змова, а також відмова співпрацювати та знищення доказів. Незалежний спеціаліст Амані Халіфа охарактеризував Фолліота як "вектор для ширшого злочинного синдикату".
