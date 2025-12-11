Французского теннисиста Квентина Фоллио дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) объявило о дисквалификации французского теннисиста Квентина Фоллио на 20 лет и наложении на него штрафа в размере 70 000 долларов за участие в договорных матчах. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

ITIA сообщило, что 26-летний Фоллио совершил 27 нарушений Антикоррупционной программы в теннисе, а также обязан вернуть более 44 000 долларов "коррупционных платежей". Дисквалификация игрока завершится в мае 2044 года.

Защитник испанского «Атлетика» Ерай Альварес отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста

Расследование показало, что Фоллио, который в 2022 году занимал 488 место в мире, был "центральной фигурой в сети игроков, действовавших от имени синдиката договорных матчей". Он отрицал 30 обвинений, связанных с 11 матчами в период с 2022 по 2024 год.

Среди подтвержденных обвинений: подтасовка результатов, получение денег за неполное усилие, предложение взяток другим игрокам, предоставление инсайдерской информации, сговор, а также отказ сотрудничать и уничтожение доказательств. Независимый специалист Амани Халифа охарактеризовал Фоллио как "вектор для более широкого преступного синдиката".

Украинская прыгунья Бех-Романчук получила дисквалификацию на 4 года за употребление допинга