Французского теннисиста Квентина Фоллио дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи
Французского теннисиста Квентина Фоллио дисквалифицировали на 20 лет и оштрафовали на 70 000 долларов за участие в договорных матчах. Он совершил 27 нарушений Антикоррупционной программы в теннисе и должен вернуть более 44 000 долларов.
Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) объявило о дисквалификации французского теннисиста Квентина Фоллио на 20 лет и наложении на него штрафа в размере 70 000 долларов за участие в договорных матчах. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
ITIA сообщило, что 26-летний Фоллио совершил 27 нарушений Антикоррупционной программы в теннисе, а также обязан вернуть более 44 000 долларов "коррупционных платежей". Дисквалификация игрока завершится в мае 2044 года.
Расследование показало, что Фоллио, который в 2022 году занимал 488 место в мире, был "центральной фигурой в сети игроков, действовавших от имени синдиката договорных матчей". Он отрицал 30 обвинений, связанных с 11 матчами в период с 2022 по 2024 год.
Среди подтвержденных обвинений: подтасовка результатов, получение денег за неполное усилие, предложение взяток другим игрокам, предоставление инсайдерской информации, сговор, а также отказ сотрудничать и уничтожение доказательств. Независимый специалист Амани Халифа охарактеризовал Фоллио как "вектор для более широкого преступного синдиката".
