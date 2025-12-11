Французского теннисиста Квентина Фоллио дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи

$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 5934 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 10942 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 14904 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 13119 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 16486 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14908 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15768 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16388 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 36494 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21923 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Популярные новости
рф ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго11 декабря, 08:24 • 3994 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 17102 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 15927 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 28136 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 15486 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 14904 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 28139 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 36493 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 48172 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 49413 просмотра
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 15929 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 26409 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 32006 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 27932 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 36634 просмотра
Французского теннисиста Квентина Фоллио дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Французского теннисиста Квентина Фоллио дисквалифицировали на 20 лет и оштрафовали на 70 000 долларов за участие в договорных матчах. Он совершил 27 нарушений Антикоррупционной программы в теннисе и должен вернуть более 44 000 долларов.

Французского теннисиста Квентина Фоллио дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) объявило о дисквалификации французского теннисиста Квентина Фоллио на 20 лет и наложении на него штрафа в размере 70 000 долларов за участие в договорных матчах. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

ITIA сообщило, что 26-летний Фоллио совершил 27 нарушений Антикоррупционной программы в теннисе, а также обязан вернуть более 44 000 долларов "коррупционных платежей". Дисквалификация игрока завершится в мае 2044 года.

Защитник испанского «Атлетика» Ерай Альварес отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста10.07.25, 21:18 • 3817 просмотров

Расследование показало, что Фоллио, который в 2022 году занимал 488 место в мире, был "центральной фигурой в сети игроков, действовавших от имени синдиката договорных матчей". Он отрицал 30 обвинений, связанных с 11 матчами в период с 2022 по 2024 год.

Среди подтвержденных обвинений: подтасовка результатов, получение денег за неполное усилие, предложение взяток другим игрокам, предоставление инсайдерской информации, сговор, а также отказ сотрудничать и уничтожение доказательств. Независимый специалист Амани Халифа охарактеризовал Фоллио как "вектор для более широкого преступного синдиката".

Украинская прыгунья Бех-Романчук получила дисквалификацию на 4 года за употребление допинга19.08.25, 19:50 • 3382 просмотра

Степан Гафтко

Спорт
