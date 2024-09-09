Французькі та китайські комплектуючі: стало відомо, з чого ворог збирає один з типів своїх розвідувальних безпілотників
Київ • УНН
Над Україною почастішали випадки збиття російських розвідувальних безпілотників "Мерлин-ВР". Росіяни використовують в них іноземні компоненти, але через дефіцит високотехнологічних деталей якість зброї погіршується.
Останнім часом в небі над Україною почастішали випадки збиття російських розвідувальних безпілотників "Мерлин-ВР". Про це пише Defence Express, повідомляє УНН.
Як зазначає видання, ще у 2021 році росіяни позиціонували цей БПЛА як експериментальний. Вважається, що вперше в небі над Україною він був збитий влітку 2022 року.
Defence Express пише, що росіяни використовують в ньому французькі тепловізійні матриці, а замість паливного бака була встановлена пластикова каністра, ймовірно для здешевлення виробництва. Також в ньому було знайдено ізраїльську лінзу та китайський стартер-генератор.
Щодо тактико-технічних характеристик цього розвідувального БПЛА "Мерлин-ВР", то, за інформацією видання, він має максимальну висоту польоту до п’яти тисяч метрів і тривалість перебування у повітрі до десяти годин, може переносити до восьми кілограмів корисного навантаження.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що росіяни намагаються модернізувати різні типи зброї, якою завдають удари по Україні. Однак, через дефіцит високотехнологічних компонентів якість цієї зброї погіршується.
Ми можемо сказати те, що суттєво змінилася як компонентна база, так і самі засоби ураження, які застосовуються збройними силами рф. Так, днями були застосовані крилаті ракети, які мають подвійні бойові частини: як осколково-фугасну, так і касетну. Ми відслідковуємо всі зміни, бачимо модернізацію різних компонентів, так і деградацію певних частин, які застосовуються, зокрема, електронних плат. Так, їм доводиться міняти високотехнологічні компоненти на ракети Х-101. На них вони сталять блоки наведення з безпілотників "Орлан-10