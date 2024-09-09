Французские и китайские комплектующие: стало известно, из чего враг собирает один из типов своих разведывательных беспилотников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной участились случаи сбития российских разведывательных беспилотников «Мерлин-ВР». Россияне используют в них иностранные компоненты, но из-за дефицита высокотехнологичных деталей качество оружия ухудшается.

В последнее время в небе над Украиной участились случаи сбития российских разведывательных беспилотников «Мерлин-ВР». Об этом пишет Defence Express, сообщает УНН.

Как отмечает издание, еще в 2021 году россияне позиционировали этот БПЛА как экспериментальный. Считается, что впервые в небе над Украиной он был сбит летом 2022 года.

Defence Express пишет, что россияне используют в нем французские тепловизионные матрицы, а вместо топливного бака была установлена пластиковая канистра, вероятно для удешевления производства. Также в нем была найдена израильская линза и китайский стартер-генератор.

Что касается тактико-технических характеристик этого разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР», то, по информации издания, он имеет максимальную высоту полета до пяти тысяч метров и продолжительность пребывания в воздухе до десяти часов, может переносить до восьми килограммов полезной нагрузки.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что россияне пытаются модернизировать различные типы оружия, которым наносят удары по Украине. Однако, из-за дефицита высокотехнологичных компонентов качество этого оружия ухудшается.

Мы можем сказать, что существенно изменилась как компонентная база, так и сами средства поражения, которые применяются вооруженными силами РФ. Так, на днях были применены крылатые ракеты, которые имеют двойные боевые части: как осколочно-фугасную, так и кассетную. Мы отслеживаем все изменения, видим модернизацию различных компонентов, так и деградацию определенных частей, которые применяются, в частности, электронных плат. Так, им приходится менять высокотехнологичные компоненты на ракеты Х-101. На них они ставят блоки наведения с беспилотников «Орлан-10

- отметил Рувин.
Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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