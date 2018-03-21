Франція вимагає "беззастережного" звільнення країн ЄС від мит ​​на метали

“Давайте говорити ясно: не може бути ніяких умов. Ми хочемо пояснити нашим американським друзям, що рішення, яке вони збираються прийняти, не годиться”, — цитує міністра Agence France-Presse. “У нас є сталеливарна промисловість в Європі, і ми не хочемо, щоб її ослабили неналежні і односторонні рішення”, — зазначив він.

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За словами політика, інші країни стали жертвами конфлікту між Вашингтоном і Пекіном. “Не ми є джерелом труднощів, викликаних перевиробництвом сталі”, — підкреслив Ле Мер, зазначивши, що “в торговельній війні між країнами G20 будуть тільки ті, хто програв”.

Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. Так, мита, які вступлять у силу через 15 днів, з самого початку не будуть застосовуватися по відношенню до Канади і Мексики у зв’язку з тим, що Вашингтон має намір оцінити прогрес у переговорах щодо перегляду Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). “Президент визнає, що Канада і Мексика представляють особливий випадок”, — пояснили в Білому домі.

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Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко критикують в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зокрема єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть дійсно запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі й шукатиме підтримки з боку інших великих виробників сталі — Канади, Бразилії, Японії та Китаю.

Також ЄС може запровадити спецмита на сталь та алюміній, а також мотоцикли, бурбон, джинси, арахісове масло, апельсиновий сік та інші товари зі США. Проте США та ЄС мають намір продовжувати переговори задля розв’язання торговельної суперечки.