Франция требует "безоговорочного" освобождения стран Евросоюза от пошлин на металлы

“Давайте говорить ясно: не может быть никаких условий. Мы хотим объяснить нашим американским друзьям, что решение, которое они собираются принять, не годится”, — цитирует министра Agence France-Presse. “У нас есть сталелитейная промышленность в Европе, и мы не хотим, чтобы её ослабили ненадлежащие и односторонние решения”, — отметил он.

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По словам политика, другие страны стали жертвами конфликта между Вашингтоном и Пекином. “Не мы являемся источником трудностей, вызванных перепроизводством стали”, — подчеркнул Ле Мэр, отметив, что “в торговой войне между странами G20 будут только проигравшие”.

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). “Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай”, — пояснили в Белом доме.

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Решение США о пошлинах на сталь и алюминий жестко критикуют в ЕС и Китае и пообещали начать контрмер. В частности еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что если пошлины будут действительно введены, ЕС обратится во Всемирную торговую организацию и искать поддержки со стороны других крупных производителей стали — Канады, Бразилии, Японии и Китая.

Также ЕС может ввести спецпошлины на сталь и алюминий, а также мотоциклы, бурбон, джинсы, арахисовое масло, апельсиновый сок и другие товары из США. Однако США и ЕС намерены продолжать переговоры для решения торгового спора.