Франція найближчими тижнями планує поставити Україні новітні дрони-камікадзе
Київ • УНН
Найближчими тижнями Франція планує поставити Україні експериментальні безпілотники-камікадзе, щоб допомогти країні в російській війні.
Франція планує найближчими тижнями поставити Україні нове покоління дронів-камікадзе, які перебувають на експериментальній стадії. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Journal du Dimanche, передає УНН.
Перший приклад стосується розробки нового покоління дронів-камікадзе. Цей проєкт, який я розпочав одразу після призначення, перебуває на експериментальній стадії. Україна буде серед перших бенефіціарів цих дронів найближчими тижнями. Це також дає можливість провести бойові випробування обладнання нового покоління. І тут наші інтереси збігаються
Також він розповів, що Франції вдалося збільшити підтримку, потроївши щомісячні поставки снарядів в Україну, які зараз виробляють 3000 штук на місяць.
"Однак цей обсяг залишається вельми недостатнім", - додав Лекорню.
Доповнення
У двосторонній безпековій угоді, підписаній Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським, Франція зобов'язується виділити "до 3 мільярдів євро" додаткової військової допомоги Україні у 2024 році.