Франция в ближайшие недели планирует поставить Украине новейшие дроны-камикадзе
Киев • УНН
В ближайшие недели Франция планирует поставить Украине экспериментальные беспилотники-камикадзе, чтобы помочь стране в российской войне.
Франция планирует в ближайшие недели поставить Украине новое поколение дронов-камикадзе, которые находится на экспериментальной стадии. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche, передает УНН.
Первый пример касается разработки нового поколения дронов-камикадзе. Этот проект, который я начал сразу после назначения, находится на экспериментальной стадии. Украина будет в числе первых бенефициаров этих дронов в ближайшие недели. Это также дает возможность провести боевые испытания оборудования нового поколения. И здесь наши интересы совпадают
Также он рассказал, что Франции удалось увеличить поддержку, утроив ежемесячные поставки снарядов в Украину, которые сейчас производят 3000 штук в месяц.
"Однако этот объем остается весьма недостаточным", - добавил Лекорню.
Дополнение
В двустороннем соглашении по безопасности, подписанном Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, Франция обязуется выделить "до 3 миллиардов евро" дополнительной военной помощи Украине в 2024 году.
Франция в ближайшие недели планирует поставить Украине новейшие дроны-камикадзе
В ближайшие недели Франция планирует поставить Украине экспериментальные беспилотники-камикадзе, чтобы помочь стране в российской войне.
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