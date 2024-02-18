Франция в ближайшие недели планирует поставить Украине новейшие дроны-камикадзе

Франция планирует в ближайшие недели поставить Украине новое поколение дронов-камикадзе, которые находится на экспериментальной стадии. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche, передает УНН.

Первый пример касается разработки нового поколения дронов-камикадзе. Этот проект, который я начал сразу после назначения, находится на экспериментальной стадии. Украина будет в числе первых бенефициаров этих дронов в ближайшие недели. Это также дает возможность провести боевые испытания оборудования нового поколения. И здесь наши интересы совпадают - сказал Лекорню.

Также он рассказал, что Франции удалось увеличить поддержку, утроив ежемесячные поставки снарядов в Украину, которые сейчас производят 3000 штук в месяц.

"Однако этот объем остается весьма недостаточным", - добавил Лекорню.

Дополнение

В двустороннем соглашении по безопасности, подписанном Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, Франция обязуется выделить "до 3 миллиардов евро" дополнительной военной помощи Украине в 2024 году.