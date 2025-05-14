Франція допоможе Україні, але Третю світову війну не розв'язуватиме - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не бажає "розв'язувати Третю світову війну" через російське вторгнення в Україну і пообіцяв референдуми з ключових питань. Про це повідомляє France 24, передає УНН.

Деталі

Французький лідер заявив, що Париж має допомогти Україні, але не хоче розв'язувати Третю світову війну. Водночас, російсько-українська війна має припинитися, а Україна має бути в найкращій можливій ситуації для початку переговорів, уточнив президент.

Крім того, Франція Франція готова почати обговорення з іншими європейськими країнами щодо розміщення французьких військових літаків, озброєних ядерною зброєю, на їхній території, як це роблять Сполучені Штати.

Американці мають бомби на літаках у Бельгії, Німеччині, Італії, Туреччині. Ми готові розпочати це обговорення. Я визначу рамки дуже конкретним чином у найближчі тижні та місяці - сказав Макрон.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про очікування ЄС щодо перемир'я в Україні. Він наголосив на готовності посилити санкції проти росії у разі відмови від режиму припинення вогню.

До того Макрон заявляв, що ініціатива президента рф володимира путіна щодо переговорів з Україною 15 травня є лише "першим кроком", але цього недостатньо для реального припинення бойових дій.