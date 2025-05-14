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Франция поможет Украине, но Третью мировую войну развязывать не будет – Макрон

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

Президент Франции заявил, что Париж будет поддерживать Украину, но не стремится к эскалации до Третьей мировой войны. Также Франция готова обсуждать размещение французских военных самолетов с ядерным оружием в Европе.

Франция поможет Украине, но Третью мировую войну развязывать не будет – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не желает "развязывать Третью мировую войну" из-за российского вторжения в Украину и пообещал референдумы по ключевым вопросам. Об этом сообщает France 24, передает УНН.

Детали

Французский лидер заявил, что Париж должен помочь Украине, но не хочет развязывать Третью мировую войну. В то же время, российско-украинская война должна прекратиться, а Украина должна быть в наилучшей возможной ситуации для начала переговоров, уточнил президент.

Кроме того, Франция Франция готова начать обсуждение с другими европейскими странами по размещению французских военных самолетов, вооруженных ядерным оружием, на их территории, как это делают Соединенные Штаты.

У американцев есть бомбы на самолетах в Бельгии, Германии, Италии, Турции. Мы готовы начать это обсуждение. Я определю рамки очень конкретным образом в ближайшие недели и месяцы

- сказал Макрон.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ожиданиях ЕС относительно перемирия в Украине. Он отметил готовность усилить санкции против россии в случае отказа от режима прекращения огня.

До того Макрон заявлял, что инициатива президента рф владимира путина относительно переговоров с Украиной 15 мая является лишь "первым шагом", но этого недостаточно для реального прекращения боевых действий.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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