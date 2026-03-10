ФОПи можуть подати заяви про втрату бізнесу до міжнародного Реєстру збитків - Мінекономіки
Підприємці можуть оформити заявку в категорії А3.5 через портал Дія. Це стосується втрати прибутку через бойові дії, окупацію або мобілізацію власника.
Фізичні особи-підприємці відтепер можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією росії, у новій категорії "Втрата приватного підприємництва". Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.
Як зазначили у міністерстві, у Реєстрі збитків з’явилася нова категорія для підприємців.
Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у новій категорії - А3.5 "Втрата приватного підприємництва"
Подати заяву можуть ФОПи, які втратили прибуток або змушені були припинити фактичну діяльність після 24 лютого 2022 року. Йдеться, зокрема, про випадки, коли бізнес постраждав через бойові дії, окупацію територій, руйнування майна, вимушене переміщення власника або його мобілізацію до Сил оборони.
Також підставою для подання заяви може бути різке падіння попиту на товари чи послуги, спричинене війною.
Категорія охоплює фактичну втрату доходів від бізнесу, зокрема очікуваний, але не отриманий прибуток
Подати заяву можна через портал "Дія". Для цього підприємцям потрібно надати документи, які підтверджують зупинку діяльності або втрату бізнесу, а також інформацію про доходи та суму завданих збитків.
У відомстві наголошують, що кожна така заява є важливою для фіксації шкоди, завданої російською агресією.
Кожна ваша заява - це юридичний фундамент для майбутніх компенсацій та важливий крок до справедливої відповідальності країни-агресора
