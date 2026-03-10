$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
15:44 • 1552 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 5110 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 10110 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 17597 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 22049 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 34155 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 45225 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51535 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 83890 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53441 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
ФОПи можуть подати заяви про втрату бізнесу до міжнародного Реєстру збитків - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Підприємці можуть оформити заявку в категорії А3.5 через портал Дія. Це стосується втрати прибутку через бойові дії, окупацію або мобілізацію власника.

ФОПи можуть подати заяви про втрату бізнесу до міжнародного Реєстру збитків - Мінекономіки

Фізичні особи-підприємці відтепер можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією росії, у новій категорії "Втрата приватного підприємництва". Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

Як зазначили у міністерстві, у Реєстрі збитків з’явилася нова категорія для підприємців.

Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у новій категорії - А3.5 "Втрата приватного підприємництва"

 - йдеться у повідомленні.

Подати заяву можуть ФОПи, які втратили прибуток або змушені були припинити фактичну діяльність після 24 лютого 2022 року. Йдеться, зокрема, про випадки, коли бізнес постраждав через бойові дії, окупацію територій, руйнування майна, вимушене переміщення власника або його мобілізацію до Сил оборони.

Також підставою для подання заяви може бути різке падіння попиту на товари чи послуги, спричинене війною.

Категорія охоплює фактичну втрату доходів від бізнесу, зокрема очікуваний, але не отриманий прибуток

- пояснили у Міністерстві економіки.

Подати заяву можна через портал "Дія". Для цього підприємцям потрібно надати документи, які підтверджують зупинку діяльності або втрату бізнесу, а також інформацію про доходи та суму завданих збитків.

У відомстві наголошують, що кожна така заява є важливою для фіксації шкоди, завданої російською агресією.

Кожна ваша заява - це юридичний фундамент для майбутніх компенсацій та важливий крок до справедливої відповідальності країни-агресора

- підкреслили у повідомленні.

Мінекономіки спростувало фейк про скорочення декретної відпустки в Україні09.03.26, 16:26 • 2928 переглядiв

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Дія (сервіс)
Україна