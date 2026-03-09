Мінекономіки спростувало фейк про скорочення декретної відпустки в Україні
Проєкт Трудового кодексу зберігає відпустку 126 днів та догляд за дитиною до 3 років. Додатково впроваджується 4 місяці батьківської відпустки до 8 років.
Міністерство економіки України оприлюднило офіційне роз'яснення щодо положень проєкту нового Трудового кодексу, спростувавши інформацію про нібито скорочення відпустки для догляду за дитиною. У відомстві наголосили, що поширені у медіа повідомлення про "декрет тривалістю 4 місяці" не відповідають дійсності та є наслідком некоректного трактування різних видів соціальних гарантій. Про це пише УНН.
Деталі
Згідно з офіційною заявою Мінекономіки, основна оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами залишається незмінною. Як і раніше, вона становитиме 126 календарних днів – 70 днів до пологів та 56 після них. Проєкт Трудового кодексу не передбачає скасування чи скорочення цього терміну, повністю зберігаючи право жінок на цей період відновлення та догляду за немовлям.
Відпустка до трьох років та соціальні внески
Також без змін залишається право батьків на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку із повним збереженням робочого місця.
Працівник або працівниця може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Протягом цього часу держава продовжуватиме сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за особу, яка перебуває у декреті, що у 2026 році становить 1902 грн на місяць.
Запровадження нової додаткової батьківської відпустки
Поява цифри "4 місяці" у законопроєкті зумовлена запровадженням абсолютно нової додаткової гарантії, яка відповідає директивам Європейського Союзу.
Мова йде про оплачувану батьківську відпустку тривалістю 4 місяці, яку можна використати частинами (по 2 місяці для кожного з батьків) до моменту, поки дитині не виповниться 8 років. Ця норма не замінює основний декрет, а є бонусною можливістю для кращого поєднання професійної діяльності та батьківства.
Захист прав працівників із дітьми
Окрім збереження відпусток, новий Трудовий кодекс пропонує низку посилених гарантій для родин. Зокрема, передбачено заборону на звільнення батьків, які мають дітей віком до півтора року або дитину з інвалідністю. Також документ захищає одиноких матерів і батьків із дітьми до 14 років та гарантує вагітним жінкам можливість проходити медичні огляди із збереженням середньої заробітної плати. Урядовці підкреслюють, що реформа спрямована на розширення, а не на обмеження прав громадян.
