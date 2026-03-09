Мінекономіки спростувало фейк про скорочення декретної відпустки в Україні

$43.730.0850.540.36
12:46 • 6842 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 15069 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 8724 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 25851 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 24949 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 44137 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63846 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 103341 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55440 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47104 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Меню
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 29568 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 26656 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 22836 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 30056 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 17934 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 8178 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 18977 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 25854 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 31118 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 103343 перегляди
УНН Lite
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 7838 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 23680 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 27473 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 34371 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 41073 перегляди
Мінекономіки спростувало фейк про скорочення декретної відпустки в Україні

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Проєкт Трудового кодексу зберігає відпустку 126 днів та догляд за дитиною до 3 років. Додатково впроваджується 4 місяці батьківської відпустки до 8 років.

Мінекономіки спростувало фейк про скорочення декретної відпустки в Україні

Міністерство економіки України оприлюднило офіційне роз'яснення щодо положень проєкту нового Трудового кодексу, спростувавши інформацію про нібито скорочення відпустки для догляду за дитиною. У відомстві наголосили, що поширені у медіа повідомлення про "декрет тривалістю 4 місяці" не відповідають дійсності та є наслідком некоректного трактування різних видів соціальних гарантій. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційною заявою Мінекономіки, основна оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами залишається незмінною. Як і раніше, вона становитиме 126 календарних днів – 70 днів до пологів та 56 після них. Проєкт Трудового кодексу не передбачає скасування чи скорочення цього терміну, повністю зберігаючи право жінок на цей період відновлення та догляду за немовлям.

Відпустка до трьох років та соціальні внески

Також без змін залишається право батьків на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку із повним збереженням робочого місця.

Працівник або працівниця може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

– зазначають у міністерстві.

Протягом цього часу держава продовжуватиме сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за особу, яка перебуває у декреті, що у 2026 році становить 1902 грн на місяць.

Запровадження нової додаткової батьківської відпустки

Поява цифри "4 місяці" у законопроєкті зумовлена запровадженням абсолютно нової додаткової гарантії, яка відповідає директивам Європейського Союзу.

Виплати "дитячої допомоги" вже почались в Україні - Свириденко04.03.26, 15:47 • 5359 переглядiв

Мова йде про оплачувану батьківську відпустку тривалістю 4 місяці, яку можна використати частинами (по 2 місяці для кожного з батьків) до моменту, поки дитині не виповниться 8 років. Ця норма не замінює основний декрет, а є бонусною можливістю для кращого поєднання професійної діяльності та батьківства.

Захист прав працівників із дітьми

Окрім збереження відпусток, новий Трудовий кодекс пропонує низку посилених гарантій для родин. Зокрема, передбачено заборону на звільнення батьків, які мають дітей віком до півтора року або дитину з інвалідністю. Також документ захищає одиноких матерів і батьків із дітьми до 14 років та гарантує вагітним жінкам можливість проходити медичні огляди із збереженням середньої заробітної плати. Урядовці підкреслюють, що реформа спрямована на розширення, а не на обмеження прав громадян.

Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать 26.02.26, 13:34 • 124644 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Європейський Союз
Україна