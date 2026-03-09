Минэкономики опровергло фейк о сокращении декретного отпуска в Украине

Министерство экономики Украины обнародовало официальное разъяснение относительно положений проекта нового Трудового кодекса, опровергнув информацию о якобы сокращении отпуска по уходу за ребенком. В ведомстве подчеркнули, что распространенные в медиа сообщения о "декрете продолжительностью 4 месяца" не соответствуют действительности и являются следствием некорректного трактования различных видов социальных гарантий. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно официальному заявлению Минэкономики, основной оплачиваемый отпуск по беременности и родам остается неизменным. Как и раньше, он будет составлять 126 календарных дней – 70 дней до родов и 56 после них. Проект Трудового кодекса не предусматривает отмены или сокращения этого срока, полностью сохраняя право женщин на этот период восстановления и ухода за младенцем.

Отпуск до трех лет и социальные взносы

Также без изменений остается право родителей на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с полным сохранением рабочего места.

Работник или работница может находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста – отмечают в министерстве.

В течение этого времени государство будет продолжать уплату единого социального взноса (ЕСВ) за лицо, находящееся в декрете, что в 2026 году составляет 1902 грн в месяц.

Введение нового дополнительного родительского отпуска

Появление цифры "4 месяца" в законопроекте обусловлено введением абсолютно новой дополнительной гарантии, которая соответствует директивам Европейского Союза.

Речь идет об оплачиваемом родительском отпуске продолжительностью 4 месяца, который можно использовать частями (по 2 месяца для каждого из родителей) до момента, пока ребенку не исполнится 8 лет. Эта норма не заменяет основной декрет, а является бонусной возможностью для лучшего сочетания профессиональной деятельности и родительства.

Защита прав работников с детьми

Помимо сохранения отпусков, новый Трудовой кодекс предлагает ряд усиленных гарантий для семей. В частности, предусмотрен запрет на увольнение родителей, имеющих детей в возрасте до полутора лет или ребенка с инвалидностью. Также документ защищает одиноких матерей и родителей с детьми до 14 лет и гарантирует беременным женщинам возможность проходить медицинские осмотры с сохранением средней заработной платы. Чиновники подчеркивают, что реформа направлена на расширение, а не на ограничение прав граждан.

