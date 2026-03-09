Минэкономики опровергло фейк о сокращении декретного отпуска в Украине

$43.730.0850.540.36
12:46 • 6916 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 15190 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 8932 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 26071 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 25035 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 44179 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 63877 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 103450 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55444 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47106 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка9 марта, 05:15
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-20269 марта, 07:33
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляров13:29
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы

Эксклюзив

11:13
Эксклюзив
11:13 • 26144 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28
Урсула фон дер Ляйен
Игорь Клименко
Денис Шмыгаль
Андрей Шевченко
Алёна Алёна
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинам12:47
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-20269 марта, 07:33
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 марта8 марта, 13:08
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15
Минэкономики опровергло фейк о сокращении декретного отпуска в Украине

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Проект Трудового кодекса сохраняет отпуск 126 дней и уход за ребенком до 3 лет. Дополнительно вводится 4 месяца родительского отпуска до 8 лет.

Минэкономики опровергло фейк о сокращении декретного отпуска в Украине

Министерство экономики Украины обнародовало официальное разъяснение относительно положений проекта нового Трудового кодекса, опровергнув информацию о якобы сокращении отпуска по уходу за ребенком. В ведомстве подчеркнули, что распространенные в медиа сообщения о "декрете продолжительностью 4 месяца" не соответствуют действительности и являются следствием некорректного трактования различных видов социальных гарантий. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно официальному заявлению Минэкономики, основной оплачиваемый отпуск по беременности и родам остается неизменным. Как и раньше, он будет составлять 126 календарных дней – 70 дней до родов и 56 после них. Проект Трудового кодекса не предусматривает отмены или сокращения этого срока, полностью сохраняя право женщин на этот период восстановления и ухода за младенцем.

Отпуск до трех лет и социальные взносы

Также без изменений остается право родителей на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с полным сохранением рабочего места.

Работник или работница может находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста

– отмечают в министерстве.

В течение этого времени государство будет продолжать уплату единого социального взноса (ЕСВ) за лицо, находящееся в декрете, что в 2026 году составляет 1902 грн в месяц.

Введение нового дополнительного родительского отпуска

Появление цифры "4 месяца" в законопроекте обусловлено введением абсолютно новой дополнительной гарантии, которая соответствует директивам Европейского Союза.

Выплаты "детского пособия" уже начались в Украине - Свириденко04.03.26, 15:47 • 5359 просмотров

Речь идет об оплачиваемом родительском отпуске продолжительностью 4 месяца, который можно использовать частями (по 2 месяца для каждого из родителей) до момента, пока ребенку не исполнится 8 лет. Эта норма не заменяет основной декрет, а является бонусной возможностью для лучшего сочетания профессиональной деятельности и родительства.

Защита прав работников с детьми

Помимо сохранения отпусков, новый Трудовой кодекс предлагает ряд усиленных гарантий для семей. В частности, предусмотрен запрет на увольнение родителей, имеющих детей в возрасте до полутора лет или ребенка с инвалидностью. Также документ защищает одиноких матерей и родителей с детьми до 14 лет и гарантирует беременным женщинам возможность проходить медицинские осмотры с сохранением средней заработной платы. Чиновники подчеркивают, что реформа направлена на расширение, а не на ограничение прав граждан.

Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят26.02.26, 13:34 • 124644 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Европейский Союз
Украина