Выплаты "детского пособия" уже начались в Украине - Свириденко

В Украине начались выплаты "детской помощи" - соответствующие спецсчета для получения этих средств уже можно открыть в Ощадбанке. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Как отметила глава правительства, средства по программе еЯсли начинают поступать для 1370 человек. Выплата составляет 8 тысяч грн ежемесячно при выходе на работу матери, отца или опекуна, после того, как ребенку исполнился 1 год - эти средства можно использовать для оплаты няни, ассистента или садика.

Выплаты до 1 года перечислены более 46 тысячам семей. С начала этого года ежемесячная помощь по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 тысяч гривен - говорится в сообщении Свириденко.

Она добавила, что правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности через Дию.

Напомним

В начале 2026 года в Украине вступил в силу закон об усилении господдержки семей с детьми, предусматривающий единовременную выплату 50 тысяч гривен при рождении ребенка.