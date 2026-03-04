Выплаты "детского пособия" уже начались в Украине - Свириденко

$43.450.22
Эксклюзив
13:52 • 948 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
12:44 • 4752 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 14897 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 42636 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 72202 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 61614 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 65193 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 60661 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34447 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28497 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Китай определил "пять уроков" после ударов США и Израиля по Ирану
4 марта, 04:30 • 15061 просмотра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения
08:18 • 17745 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время
08:29 • 17525 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ
11:44 • 12679 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает
11:48 • 12714 просмотра
публикации
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
13:52 • 976 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 13066 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 13044 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 70549 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление
3 марта, 09:14 • 91981 просмотра
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Виктор Орбан
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона
12:28 • 5730 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуацией
3 марта, 17:13 • 27601 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"
3 марта, 14:39 • 35525 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть
3 марта, 12:11 • 39626 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"
2 марта, 19:57 • 47841 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Отопление

Выплаты "детского пособия" уже начались в Украине - Свириденко

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Выплата составляет 8 тысяч гривен ежемесячно при выходе на работу матери, отца или опекуна, после того, как ребенку исполнился 1 год.

Выплаты "детского пособия" уже начались в Украине - Свириденко

В Украине начались выплаты "детской помощи" - соответствующие спецсчета для получения этих средств уже можно открыть в Ощадбанке. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Как отметила глава правительства, средства по программе еЯсли начинают поступать для 1370 человек. Выплата составляет 8 тысяч грн ежемесячно при выходе на работу матери, отца или опекуна, после того, как ребенку исполнился 1 год - эти средства можно использовать для оплаты няни, ассистента или садика.

Выплаты до 1 года перечислены более 46 тысячам семей. С начала этого года ежемесячная помощь по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 тысяч гривен

- говорится в сообщении Свириденко.

Она добавила, что правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности через Дию.

Напомним

В начале 2026 года в Украине вступил в силу закон об усилении господдержки семей с детьми, предусматривающий единовременную выплату 50 тысяч гривен при рождении ребенка.

Евгений Устименко

