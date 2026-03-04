Виплати "дитячої допомоги" вже почались в Україні - Свириденко
Виплата становить 8 тисяч гривень щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік.
В Україні розпочалися виплати "дитячої допомоги" - відповідні спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в Ощадбанку. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Як зазначила голова уряду, кошти за програмою єЯсла починають надходити для 1370 людей. Виплата становить 8 тисяч грн щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік - ці кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.
Виплати до 1 року перераховані понад 46 тисяч родинам. З початку цього року щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 тисяч гривень
Вона додала, що уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію.
Нагадаємо
На початку 2026 року в Україні набув чинності закон про посилення держпідтримки сімей з дітьми, що передбачає одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини.