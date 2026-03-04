Виплати "дитячої допомоги" вже почались в Україні - Свириденко

В Україні розпочалися виплати "дитячої допомоги" - відповідні спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в Ощадбанку. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Як зазначила голова уряду, кошти за програмою єЯсла починають надходити для 1370 людей. Виплата становить 8 тисяч грн щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік - ці кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.

Виплати до 1 року перераховані понад 46 тисяч родинам. З початку цього року щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 тисяч гривень