Ексклюзив
13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Виплати "дитячої допомоги" вже почались в Україні - Свириденко

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Виплата становить 8 тисяч гривень щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік.

Виплати "дитячої допомоги" вже почались в Україні - Свириденко

В Україні розпочалися виплати "дитячої допомоги" - відповідні спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в Ощадбанку. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Як зазначила голова уряду, кошти за програмою єЯсла починають надходити для 1370 людей. Виплата становить 8 тисяч грн щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік - ці кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.

Виплати до 1 року перераховані понад 46 тисяч родинам. З початку цього року щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 тисяч гривень

- йдеться в дописі Свириденко.

Вона додала, що уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію.

Нагадаємо

На початку 2026 року в Україні набув чинності закон про посилення держпідтримки сімей з дітьми, що передбачає одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини.

Євген Устименко

