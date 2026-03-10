ФЛП могут подать заявления о потере бизнеса в международный Реестр убытков - Минэкономики

Физические лица-предприниматели теперь могут подать заявление в международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией россии, в новой категории "Утрата частного предпринимательства". Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в министерстве, в Реестре ущерба появилась новая категория для предпринимателей.

Теперь физические лица-предприниматели могут подать заявление в международный Реестр ущерба в новой категории - А3.5 "Утрата частного предпринимательства" - говорится в сообщении.

Подать заявление могут ФЛП, которые потеряли прибыль или вынуждены были прекратить фактическую деятельность после 24 февраля 2022 года. Речь идет, в частности, о случаях, когда бизнес пострадал из-за боевых действий, оккупации территорий, разрушения имущества, вынужденного перемещения владельца или его мобилизации в Силы обороны.

Также основанием для подачи заявления может быть резкое падение спроса на товары или услуги, вызванное войной.

Категория охватывает фактическую потерю доходов от бизнеса, в частности ожидаемую, но не полученную прибыль - пояснили в Министерстве экономики.

Подать заявление можно через портал "Дія". Для этого предпринимателям нужно предоставить документы, подтверждающие остановку деятельности или потерю бизнеса, а также информацию о доходах и сумме нанесенного ущерба.

В ведомстве отмечают, что каждое такое заявление важно для фиксации ущерба, нанесенного российской агрессией.

Каждое ваше заявление - это юридический фундамент для будущих компенсаций и важный шаг к справедливой ответственности страны-агрессора - подчеркнули в сообщении.

