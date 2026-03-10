$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
15:44 • 2554 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 6974 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 10477 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 17968 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 22379 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 34553 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 45550 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 51587 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 83921 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53464 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
ФЛП могут подать заявления о потере бизнеса в международный Реестр убытков - Минэкономики

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Предприниматели могут оформить заявку в категории А3.5 через портал Дия. Это касается потери прибыли из-за боевых действий, оккупации или мобилизации владельца.

ФЛП могут подать заявления о потере бизнеса в международный Реестр убытков - Минэкономики

Физические лица-предприниматели теперь могут подать заявление в международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией россии, в новой категории "Утрата частного предпринимательства". Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в министерстве, в Реестре ущерба появилась новая категория для предпринимателей.

Теперь физические лица-предприниматели могут подать заявление в международный Реестр ущерба в новой категории - А3.5 "Утрата частного предпринимательства"

 - говорится в сообщении.

Подать заявление могут ФЛП, которые потеряли прибыль или вынуждены были прекратить фактическую деятельность после 24 февраля 2022 года. Речь идет, в частности, о случаях, когда бизнес пострадал из-за боевых действий, оккупации территорий, разрушения имущества, вынужденного перемещения владельца или его мобилизации в Силы обороны.

Также основанием для подачи заявления может быть резкое падение спроса на товары или услуги, вызванное войной.

Категория охватывает фактическую потерю доходов от бизнеса, в частности ожидаемую, но не полученную прибыль

- пояснили в Министерстве экономики.

Подать заявление можно через портал "Дія". Для этого предпринимателям нужно предоставить документы, подтверждающие остановку деятельности или потерю бизнеса, а также информацию о доходах и сумме нанесенного ущерба.

В ведомстве отмечают, что каждое такое заявление важно для фиксации ущерба, нанесенного российской агрессией.

Каждое ваше заявление - это юридический фундамент для будущих компенсаций и важный шаг к справедливой ответственности страны-агрессора

- подчеркнули в сообщении.

Минэкономики опровергло фейк о сокращении декретного отпуска в Украине09.03.26, 16:26 • 2936 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Дія (сервис)
