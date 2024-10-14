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MIM-104 Patriot

Фінансування будинків дитини у 2025 році продовжать

Київ • УНН

 • 13043 перегляди

Закриття будинків дитини не буде миттєвим, їх фінансування триватиме у 2025 році. Це дозволить розвивати сімейні форми виховання, усиновлення та послуги для дітей і сімей.

Фінансування будинків дитини у 2025 році продовжать

Закриття будинків дитини не буде миттєвим, а їх фінансування продовжиться у 2025 році. Крім того, це дозволить продовжити розвиток сімейних форм виховання, усиновлення та послуг для дітей і їхніх сімей.

Про це повідомив голова державної служби України у справах дітей Петро  Добромільський на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Ми, як держава, зобовʼязані забезпечити кожну дитину, яка з тих чи інших причин залишилися без батьківського піклування, сімейним оточенням.Не йдеться про одномоментне закриття будинків дитини. Їх фінансування продовжуватиметься і наступного року. Про це домовилися під час зустрічі, а відповідну правку вже подано до проєкту Закону України "Про державний бюджет на 2025 рік" про збереження субвенції на наступний рік

- написав Добромільський.

Він зазначив, що це дозволить продовжити роботу над створенням альтернатив інституційному вихованню дітей, популяризувати сімейні форми виховання та усиновлення, а також розвивати послуги для дітей і сімей з дітьми, щоб забезпечити їх необхідною підтримкою та сприяти гармонійному розвитку в кожній громаді.

Він підкреслив, що важливо здійснювати оцінку потреб кожної дитини, яка вже знаходиться в будинку дитини, визначати, якої підтримки потребують її батьки, розглядати можливість безпечного повернення дитини до родини, а якщо це неможливо, підбирати для неї нову сім’ю, яка найкраще задовольнить її потреби.

Нагадаємо

Мінсоцполітики посилює роботу над поверненням в Україну дітей, яких на початку повномасштабної агресії росії довелося евакуювати за кордон із закладів цілодобового перебування.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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