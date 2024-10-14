Фінансування будинків дитини у 2025 році продовжать
Київ • УНН
Закриття будинків дитини не буде миттєвим, їх фінансування триватиме у 2025 році. Це дозволить розвивати сімейні форми виховання, усиновлення та послуги для дітей і сімей.
Закриття будинків дитини не буде миттєвим, а їх фінансування продовжиться у 2025 році. Крім того, це дозволить продовжити розвиток сімейних форм виховання, усиновлення та послуг для дітей і їхніх сімей.
Про це повідомив голова державної служби України у справах дітей Петро Добромільський на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Ми, як держава, зобовʼязані забезпечити кожну дитину, яка з тих чи інших причин залишилися без батьківського піклування, сімейним оточенням.Не йдеться про одномоментне закриття будинків дитини. Їх фінансування продовжуватиметься і наступного року. Про це домовилися під час зустрічі, а відповідну правку вже подано до проєкту Закону України "Про державний бюджет на 2025 рік" про збереження субвенції на наступний рік
Він зазначив, що це дозволить продовжити роботу над створенням альтернатив інституційному вихованню дітей, популяризувати сімейні форми виховання та усиновлення, а також розвивати послуги для дітей і сімей з дітьми, щоб забезпечити їх необхідною підтримкою та сприяти гармонійному розвитку в кожній громаді.
Він підкреслив, що важливо здійснювати оцінку потреб кожної дитини, яка вже знаходиться в будинку дитини, визначати, якої підтримки потребують її батьки, розглядати можливість безпечного повернення дитини до родини, а якщо це неможливо, підбирати для неї нову сім’ю, яка найкраще задовольнить її потреби.
Нагадаємо
Мінсоцполітики посилює роботу над поверненням в Україну дітей, яких на початку повномасштабної агресії росії довелося евакуювати за кордон із закладів цілодобового перебування.