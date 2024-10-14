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Финансирование домов ребенка в 2025 году продолжат

Финансирование домов ребенка в 2025 году продолжат

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 08:44  •  76 просмотра

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Закрытие домов ребенка не будет мгновенным, их финансирование будет продолжаться в 2025 году. Это позволит развивать семейные формы воспитания, усыновления и услуги для детей и семей.

Закрытие домов ребенка не будет мгновенным, а их финансирование продолжится в 2025 году. Кроме того, это позволит продолжить развитие семейных форм воспитания, усыновления и услуг для детей и их семей.

Об этом сообщил председатель государственной службы Украины по делам детей Петр  Добромильский на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Мы, как государство, обязаны обеспечить каждого ребенка, который по тем или иным причинам остался без родительской опеки, семейным окружением. Речь не идет об одномоментном закрытии домов ребенка. Их финансирование будет продолжаться и в следующем году. Об этом договорились во время встречи, а соответствующая правка уже подана в проект Закона Украины «О государственном бюджете на 2025 год» о сохранении субвенции на следующий год

- написал Добромильский.

Он отметил, что это позволит продолжить работу над созданием альтернатив институциональному воспитанию детей, популяризировать семейные формы воспитания и усыновления, а также развивать услуги для детей и семей с детьми, чтобы обеспечить их необходимой поддержкой и способствовать гармоничному развитию в каждой громаде.

Он подчеркнул, что важно осуществлять оценку потребностей каждого ребенка, который уже находится в доме ребенка, определять, в какой поддержке нуждаются его родители, рассматривать возможность безопасного возвращения ребенка в семью, а если это невозможно, подбирать для него новую семью, которая лучше всего удовлетворит его потребности.

Напомним,

Минсоцполитики усиливает работу над возвращением в Украину детей, которых в начале полномасштабной агрессии России пришлось эвакуировать за границу из учреждений круглосуточного пребывания.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Обществополитика
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