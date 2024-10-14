Финансирование домов ребенка в 2025 году продолжат

Закрытие домов ребенка не будет мгновенным, а их финансирование продолжится в 2025 году. Кроме того, это позволит продолжить развитие семейных форм воспитания, усыновления и услуг для детей и их семей.

Об этом сообщил председатель государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Мы, как государство, обязаны обеспечить каждого ребенка, который по тем или иным причинам остался без родительской опеки, семейным окружением. Речь не идет об одномоментном закрытии домов ребенка. Их финансирование будет продолжаться и в следующем году. Об этом договорились во время встречи, а соответствующая правка уже подана в проект Закона Украины «О государственном бюджете на 2025 год» о сохранении субвенции на следующий год