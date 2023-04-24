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Філіппіни запросять в адміністрації Байдена подробиці про оборонні зобов'язання США

Філіппіни запросять в адміністрації Байдена подробиці про оборонні зобов'язання США

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший у понеділок заявив, що чинитиме тиск на свого американського колегу Джо Байдена, щоб він прояснив ступінь прихильності Вашингтона захисту його країни відповідно до пакту про безпеку 1951 року, пославшись на зростаючу регіональну напруженість. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Дві останні філіппінські адміністрації закликали Сполучені Штати конкретизувати обставини, за яких вони захищатимуть свого союзника за Договором про взаємну оборону на тлі побоювань щодо підвищеного ризику конфронтації в Південно-Китайському морі.

Маркос проведе переговори з Байденом у Вашингтоні цими вихідними, зустріч, за словами Білого дому, підтвердить його "залізні зобов'язання щодо захисту Філіппін".

"У чому полягає наше партнерство? Що можна зробити, щоб пом'якшити чи зменшити риторику? Тому що відбувся обмін гарячими словами", - сказав президент.

"Він (договір) потребує коригування через зміни в ситуації, з якою ми стикаємося в Південно-Китайському морі, на Тайвані та в Північній Кореї", - сказав Маркос у радіоінтерв'ю.

"Ситуація розжарюється", - додав він.

Що було раніше

Прагнення ясності виникає на тлі постійного нарощування Пекіном військових сил і засобів берегової охорони в Південно-Китайському морі, включаючи штучні острови в архіпелазі Спратлі, оснащені ракетними комплексами в межах досяжності Філіппін.

Це також пов'язано з тим, що адміністрації Байдена та Маркос прагнуть зміцнити свій військовий союз, про що цього року свідчить найбільша за всю історію військова присутність США на щорічних військових навчаннях, а Філіппіни майже подвоїли кількість своїх військових баз, до яких може отримати доступ Вашингтон.

Філіппіни заявили, що угоди про бази було досягнуто з метою самооборони.

Китай, однак, заявляє, що пакт із Сполученими Штатами розпалює регіональну напруженість.

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