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Філліпіни та США проведуть найбільші спільні навчання на тлі напористості Китаю

Філліпіни та США проведуть найбільші спільні навчання на тлі напористості Китаю

Київ • УНН

 • 636817 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Філіппіни та США у вівторок розпочнуть свої найбільші спільні військові навчання, зміцнюючи свій оборонний альянс на тлі все більш напористого Китаю. У серії навчань, які триватимуть до 28 квітня, 17 600 військовослужбовців з обох країн підвищать оперативну сумісність у бойових навчаннях та безпеці на морі, повідомляє УНН з посиланням на Nikkei Asia.

Цитата

"Навчання підвищують нашу здатність ефективно та результативно працювати разом у відповідь на різноманітні кризові ситуації", - заявив речник збройних сил Філіппін Медель Агілар, і додав, що це також дозволить союзникам удосконалити тактику в "спільному та спірному просторі бою".

Деталі

Повідомляється, що 38-і щорічні навчання "Balikatan" ("Плече до плеча") відбуваються в той час, як Сполучені Штати нарощують свою військову присутність на Філіппінах, де минулого тижня оголосили про чотири нові бази, до яких США можуть отримати доступ.

"США та Філіппіни прагнуть надіслати сигнал стримування Китаю, в основному щодо Тайваню, але також щодо Південно-Китайського моря", - зауважив старший юрист і заступник директора з досліджень і аналітики The Asia Group Чарльз Данст. 

Початок навчань відбувся наступного дня після того, як Китай завершив триденні військові навчання навколо Тайваню, імітуючи точні удари по острову. Порівняно з 9000 учасниками у 2022-му, 12 200 американських і 5400 філіппінських військовослужбовців візьмуть участь у навчаннях цього року, відпрацьовуючи морську безпеку, десантні операції, тренування з бойовою стрільбою, міські та авіаційні операції, кіберзахист, боротьбу з тероризмом та гуманітарну допомогу.

Як пише видання, останні зміни в американсько-філіппінському оборонному альянсі відбулися напередодні зустрічі міністрів оборони та закордонних справ у форматі "два плюс два" у Вашингтоні, яка триватиме з 11 по 12 квітня. Зустріч відбудеться вперше за сім років. 

Міністерство закордонних справ Філіппін повідомило, що державний секретар Енріке Манало також виступить на форумі США, щоб обговорити "нову еру в Альянсі в контексті прагнення Філіппін до власного суверенітету та територіальної цілісності, а також їхніх зусиль, спрямованих на просування більшої мирний і процвітаючий регіон".

Нагадаємо

3 квітня уряд Філіппін визначив чотири нові військові табори, у тому числі кілька за морем від Тайваню, де буде дозволено розміщувати групи американських військ, що змінюються, на невизначений термін, незважаючи на рішучі заперечення з боку Китаю.

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