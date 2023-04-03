Філіппіни оголосили про наявність ще чотирьох військових баз, які можуть бути використані американськими військами

Раніше

У лютому адміністрація президента Фердинанда Маркоса-молодшого оголосила про своє схвалення розширення військової присутності США на чотири додаткові філіппінські військові бази з п'яти існуючих відповідно до Угоди про розширене оборонне співробітництво 2014 року між давніми союзниками за договором.

Маркос сказав, що цей крок укріпить берегову оборону Філіппін. Це узгоджується з зусиллями адміністрації Байдену щодо зміцнення дуги військових союзів в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб краще протистояти Китаю, у тому числі будь-якій майбутній конфронтації через Тайвань.

Деталі

Нові об'єкти, визначені офісом Маркоса, включають філіппінську військово-морську базу в Санта-Ана та міжнародний аеропорт у Лал-Ло, обидві у північній провінції Кагаян. Ці місця потенційно можуть розлютити китайських чиновників, тому що вони надали б американським військам плацдарм недалеко від південного Китаю і Тайваню, зазначає АР.

Два інших військових райони знаходяться в північній провінції Ісабела та військово-морський табір на острові Балабак у західній провінції Палаван.

Палаван звернений до Південно-Китайського моря, ключового проходу для світової торгівлі, на який Пекін претендує практично повністю і робить дедалі агресивніші дії, які загрожують дрібнішим державам-претендентам, включаючи Філіппіни.

Китай і Філіппіни, поряд з В'єтнамом, Малайзією, Брунеєм і Тайванем, залучені до все більш напружених територіальних суперечок через багате на ресурси Південно-Китайське море. Вашингтон не претендує на стратегічні води, але розгорнув військові кораблі, винищувачі та літаки-розвідники для патрулювання, яке, за його словами, сприяє свободі судноплавства та верховенству закону, що спричинює гнів Пекіна.

В офісі Маркоса заявили, що чотири нові військові об'єкти для американських військ «підходять і взаємовигідні» і «підсилить реакцію країни на стихійні лиха» як плацдарм для гуманітарної діяльності та надання допомоги під час надзвичайних ситуацій.

Однак на зустрічі минулого місяця з філіппінськими офіційними особами в Манілі делегація міністерства закордонних справ Китаю висловила свою рішучу незгоду з розширенням військової присутності США на Філіппінах і попередила про наслідки для регіонального миру та стабільності, заявив філіппінський чиновник, який брав участь у переговорах.

Філіппінські дипломати відповіли, що рішення дозволити розширену американську військову присутність відповідає національним інтересам Філіппін і підвищить їхню здатність реагувати на стихійні лиха, сказав чиновник, припускаючи, що цей крок не був спрямований проти Китаю.

Посольство Китаю також попередило в нещодавній заяві, що співпраця філіппінського уряду з Вашингтоном у сфері безпеки «затягне Філіппіни у вир геополітичної боротьби і зрештою завдасть шкоди їхньому економічному розвитку».

Доповнення

На Філіппінах раніше розташовувалися дві найбільші бази ВМС та ВПС США за межами материкової частини Америки. Бази були закриті на початку 1990-х років після того, як сенат Філіппін відхилив продовження, але пізніше американські війська повернулися для великомасштабних бойових навчань з філіппінськими військами відповідно до Угоди про виїзні війська.

Конституція Філіппін забороняє постійне базування іноземних військ та їхню участь у місцевих бойових діях. Угода 2014 року дозволяє американським військам, що прибувають, залишатися на невизначений термін партіями, що чергуються, в казармах та інших будівлях, які вони будують у певних філіппінських таборах, зі своїм захисним обладнанням, за винятком ядерної зброї.

Угода дозволяє американським військам переміщатися базами, а також зберігати на них оборонне обладнання та припаси.

Філіппінські збройні сили є одними з найслабших в Азії.