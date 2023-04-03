Филиппины объявили о наличии еще четырех военных баз, которые могут быть использованы американскими войсками

Ранее

В феврале администрация президента Фердинанда Маркоса-младшего объявила о своем одобрении расширения военного присутствия США на четыре дополнительные филиппинские военные базы из пяти существующих в соответствии с Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве 2014 года между давними союзниками по договору.

Маркос сказал, что этот шаг укрепит береговую оборону Филиппин. Это согласуется с усилиями администрации Байдена по укреплению дуги военных союзов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы лучше противостоять Китаю, в том числе любой будущей конфронтации из-за Тайваня.

Детали

Новые объекты, определенные офисом Маркоса, включают филиппинскую военно-морскую базу в Санта-Ана и международный аэропорт в Лал-Ло, оба в северной провинции Кагаян. Эти места потенциально могут разозлить китайских чиновников, потому что они предоставили бы американским войскам плацдарм недалеко от южного Китая и Тайваня, отмечает АР.

Два других военных района находятся в северной провинции Исабела и военно-морской лагерь на острове Балабак в западной провинции Палаван.

Палаван обращен к Южно-Китайскому морю, ключевому проходу для мировой торговли, на который Пекин претендует практически полностью и предпринимает все более агрессивные действия, угрожающие более мелким государствам-претендентам, включая Филиппины.

Китай и Филиппины, наряду с Вьетнамом, Малайзией, Брунеем и Тайванем, вовлечены во все более напряженные территориальные споры из-за богатого ресурсами Южно-Китайского моря. Вашингтон не претендует на стратегические воды, но развернул военные корабли, истребители и самолеты-разведчики для патрулирования, которое, по его словам, способствует свободе судоходства и верховенству закона, что вызывает гнев Пекина.

В офисе Маркоса заявили, что четыре новых военных объекта для американских войск «подходят и взаимовыгодны» и «усилят реакцию страны на стихийные бедствия» как плацдарм для гуманитарной деятельности и оказания помощи во время чрезвычайных ситуаций.

Однако на встрече в прошлом месяце с филиппинскими официальными лицами в Маниле делегация министерства иностранных дел Китая выразила свое решительное несогласие с расширением военного присутствия США на Филиппинах и предупредила о последствиях для регионального мира и стабильности, заявил филиппинский чиновник, участвовавший в переговорах.

Филиппинские дипломаты ответили, что решение разрешить расширенное американское военное присутствие отвечает национальным интересам Филиппин и повысит их способность реагировать на стихийные бедствия, сказал чиновник, предполагая, что этот шаг не был направлен против Китая.

Посольство Китая также предупредило в недавнем заявлении, что сотрудничество филиппинского правительства с Вашингтоном в сфере безопасности «затянет Филиппины в водоворот геополитической борьбы и в конечном итоге нанесет ущерб их экономическому развитию».

Дополнение

На Филиппинах ранее располагались две крупнейшие базы ВМС и ВВС США за пределами материковой части Америки. Базы были закрыты в начале 1990-х годов после того, как сенат Филиппин отклонил продление, но позже американские войска вернулись для крупномасштабных боевых учений с филиппинскими войсками в соответствии с Соглашением о выездных войсках.

Конституция Филиппин запрещает постоянное базирование иностранных войск и их участие в местных боевых действиях. Соглашение 2014 года позволяет прибывающим американским войскам оставаться в течение неопределенного периода времени в дежурных партиях в казармах и других зданиях, которые они строят в определенных филиппинских лагерях, со своим защитным оборудованием, за исключением ядерного оружия.

Соглашение позволяет американским войскам перемещаться по базам, а также хранить на них оборонительное оборудование и боеприпасы.

Филиппинские вооруженные силы являются одними из самых слабых в Азии.