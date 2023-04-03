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Филиппины объявили о наличии еще четырех военных баз, которые могут быть использованы американскими войсками

Филиппины объявили о наличии еще четырех военных баз, которые могут быть использованы американскими войсками

Киев • УНН

 • 1058169 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В понедельник правительство Филиппин определило четыре новых военных лагеря, в том числе несколько за морем от Тайваня, где будет разрешено размещать меняющиеся группы американских войск на неопределенный срок, несмотря на решительные возражения со стороны Китая. Об этом информирует УНН ссылаясь на АР.

Ранее

В феврале администрация президента Фердинанда Маркоса-младшего объявила о своем одобрении расширения военного присутствия США на четыре дополнительные филиппинские военные базы из пяти существующих в соответствии с Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве 2014 года между давними союзниками по договору.

Маркос сказал, что этот шаг укрепит береговую оборону Филиппин. Это согласуется с усилиями администрации Байдена по укреплению дуги военных союзов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы лучше противостоять Китаю, в том числе любой будущей конфронтации из-за Тайваня.

Детали

Новые объекты, определенные офисом Маркоса, включают филиппинскую военно-морскую базу в Санта-Ана и международный аэропорт в Лал-Ло, оба в северной провинции Кагаян. Эти места потенциально могут разозлить китайских чиновников, потому что они предоставили бы американским войскам плацдарм недалеко от южного Китая и Тайваня, отмечает АР.

Два других военных района находятся в северной провинции Исабела и военно-морской лагерь на острове Балабак в западной провинции Палаван.

Палаван обращен к Южно-Китайскому морю, ключевому проходу для мировой торговли, на который Пекин претендует практически полностью и предпринимает все более агрессивные действия, угрожающие более мелким государствам-претендентам, включая Филиппины.

Китай и Филиппины, наряду с Вьетнамом, Малайзией, Брунеем и Тайванем, вовлечены во все более напряженные территориальные споры из-за богатого ресурсами Южно-Китайского моря. Вашингтон не претендует на стратегические воды, но развернул военные корабли, истребители и самолеты-разведчики для патрулирования, которое, по его словам, способствует свободе судоходства и верховенству закона, что вызывает гнев Пекина.

В офисе Маркоса заявили, что четыре новых военных объекта для американских войск «подходят и взаимовыгодны» и «усилят реакцию страны на стихийные бедствия» как плацдарм для гуманитарной деятельности и оказания помощи во время чрезвычайных ситуаций.

Однако на встрече в прошлом месяце с филиппинскими официальными лицами в Маниле делегация министерства иностранных дел Китая выразила свое решительное несогласие с расширением военного присутствия США на Филиппинах и предупредила о последствиях для регионального мира и стабильности, заявил филиппинский чиновник, участвовавший в переговорах.

Филиппинские дипломаты ответили, что решение разрешить расширенное американское военное присутствие отвечает национальным интересам Филиппин и повысит их способность реагировать на стихийные бедствия, сказал чиновник, предполагая, что этот шаг не был направлен против Китая.

Посольство Китая также предупредило в недавнем заявлении, что сотрудничество филиппинского правительства с Вашингтоном в сфере безопасности «затянет Филиппины в водоворот геополитической борьбы и в конечном итоге нанесет ущерб их экономическому развитию».

Дополнение

На Филиппинах ранее располагались две крупнейшие базы ВМС и ВВС США за пределами материковой части Америки. Базы были закрыты в начале 1990-х годов после того, как сенат Филиппин отклонил продление, но позже американские войска вернулись для крупномасштабных боевых учений с филиппинскими войсками в соответствии с Соглашением о выездных войсках.

Конституция Филиппин запрещает постоянное базирование иностранных войск и их участие в местных боевых действиях. Соглашение 2014 года позволяет прибывающим американским войскам оставаться в течение неопределенного периода времени в дежурных партиях в казармах и других зданиях, которые они строят в определенных филиппинских лагерях, со своим защитным оборудованием, за исключением ядерного оружия.

Соглашение позволяет американским войскам перемещаться по базам, а также хранить на них оборонительное оборудование и боеприпасы.

Филиппинские вооруженные силы являются одними из самых слабых в Азии.

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