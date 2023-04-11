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Филлипины и США проведут крупнейшие совместные учения на фоне напористости Китая

Филлипины и США проведут крупнейшие совместные учения на фоне напористости Китая

Киев • УНН

 • 636815 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Филиппины и США во вторник начнут свои крупнейшие совместные военные учения, укрепляя свой оборонный альянс на фоне все более напористого Китая. В серии учений, которые продлятся до 28 апреля, 17 600 военнослужащих из обеих стран повысят оперативную совместимость в боевых учениях и безопасности на море, сообщает УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Цитата

"Учения повышают нашу способность эффективно и результативно работать вместе в ответ на различные кризисные ситуации", - заявил представитель вооруженных сил Филиппин Медель Агилар, и добавил, что это также позволит союзникам усовершенствовать тактику в "совместном и спорном пространстве боя".

Детали

Сообщается, что 38-е ежегодные учения "Balikatan" ("Плечо к плечу") проходят в то время, как Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие на Филиппинах, где на прошлой неделе объявили о четырех новых базах, к которым США могут получить доступ.

"США и Филиппины стремятся послать сигнал сдерживания Китаю, в основном в отношении Тайваня, но также в отношении Южно-Китайского моря", - заметил старший юрист и заместитель директора по исследованиям и аналитике The Asia Group Чарльз Данст. 

Начало учений состоялось на следующий день после того, как Китай завершил трехдневные военные учения вокруг Тайваня, имитируя точные удары по острову. По сравнению с 9000 участниками в 2022-м, 12 200 американских и 5400 филиппинских военнослужащих примут участие в учениях этого года, отрабатывая морскую безопасность, десантные операции, тренировки с боевой стрельбой, городские и авиационные операции, киберзащиту, борьбу с терроризмом и гуманитарную помощь.

Как пишет издание, последние изменения в американо-филиппинском оборонном альянсе произошли накануне встречи министров обороны и иностранных дел в формате "два плюс два" в Вашингтоне, которая продлится с 11 по 12 апреля. Встреча состоится впервые за семь лет. 

Министерство иностранных дел Филиппин сообщило, что государственный секретарь Энрике Манало также выступит на форуме США, чтобы обсудить "новую эру в Альянсе в контексте стремления Филиппин к собственному суверенитету и территориальной целостности, а также их усилий, направленных на продвижение большего мирного и процветающего региона".

Напомним

3 апреля правительство Филиппин определило четыре новых военных лагеря, в том числе несколько за морем от Тайваня, где будет разрешено размещать сменяющиеся группы американских войск на неопределенный срок, несмотря на решительные возражения со стороны Китая.

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