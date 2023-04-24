Филиппины запросят у администрации Байдена подробности об оборонных обязательствах США

Детали

Две последние филиппинские администрации призвали Соединенные Штаты конкретизировать обстоятельства, при которых они будут защищать своего союзника по Договору о взаимной обороне на фоне опасений относительно повышенного риска конфронтации в Южно-Китайском море.

Маркос проведет переговоры с Байденом в Вашингтоне в эти выходные, встреча, по словам Белого дома, подтвердит его "железные обязательства по защите Филиппин".

"В чем заключается наше партнерство? Что можно сделать, чтобы смягчить или уменьшить риторику? Потому что произошел обмен горячими словами", - сказал президент.

"Он (договор) нуждается в корректировке из-за изменений в ситуации, с которой мы сталкиваемся в Южно-Китайском море, на Тайване и в Северной Корее", - сказал Маркос в радиоинтервью.

"Ситуация накаляется", - добавил он.

Что было раньше

Стремление ясности возникает на фоне постоянного наращивания Пекином военных сил и средств береговой охраны в Южно-Китайском море, включая искусственные острова в архипелаге Спратли, оснащенные ракетными комплексами в пределах досягаемости Филиппин.

Это также связано с тем, что администрации Байдена и Маркос стремятся укрепить свой военный союз, о чем в этом году свидетельствует крупнейшее за всю историю военное присутствие США на ежегодных военных учениях, а Филиппины почти удвоили количество своих военных баз, к которым может получить доступ Вашингтон.

Филиппины заявили, что соглашения о базах были достигнуты в целях самообороны.

Китай, однако, заявляет, что пакт с Соединенными Штатами разжигает региональную напряженность.