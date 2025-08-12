Фейк про "вбивство пенсіонерки на Вінниччині": як роспропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні

Центр протидії дезінформації спростував черговий вигаданий сюжет російських ресурсів про нібито смерть 72-річної жительки Вінниччини від рук працівників ТЦК. Ворог поширює фейки під виглядом українських новин, аби дискредитувати мобілізаційний процес і налаштувати суспільство проти військових. Про це повідомляє ЦПД, пише УНН.

Деталі

російська пропаганда продовжує активну кампанію з дискредитації працівників територіальних центрів комплектування та процесу мобілізації в Україні. Як повідомив Центр протидії дезінформації, ворожі ресурси поширили фейковий відеосюжет, стилізований під матеріал українського ЗМІ. У ньому стверджується, що в місті на Вінниччині працівники ТЦК нібито побили 72-річну жінку на ім’я Софія Мак через підозру у допомозі "ухилянтам", після чого вона померла.

ЦПД наголошує, що ця історія - повна вигадка. Жодних офіційних повідомлень від поліції чи інших правоохоронних органів про подібний випадок немає, так само як і будь-яких підтверджень факту смерті жінки з таким ім’ям у Вінницькій області.

За даними Центру, цей фейк є частиною багаторівневої інформаційної операції рф, спрямованої на зрив мобілізаційних заходів в Україні. російські канали поєднують масове поширення дискредитуючих вигадок із закликами до насильства проти працівників ТЦК. Раніше ЦПД попереджав про створені окупантами Telegram-боти, які підбурюють до підпалів приміщень територіальних центрів.

Українські фахівці з інформаційної безпеки закликають громадян перевіряти джерела інформації, не поширювати неперевірені дані та пам’ятати, що подібні фейки є елементами гібридної війни, спрямованої на підрив обороноздатності держави зсередини.

