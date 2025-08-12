Фейк про "вбивство пенсіонерки на Вінниччині": як роспропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні

$41.450.06
Ексклюзив
12:50 • 3210 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 13959 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 16538 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 22998 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 17962 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14710 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12735 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14525 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19031 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 82594 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50
Ексклюзив
11:50 • 16473 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50
Ексклюзив
09:50 • 22933 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеса
Європа
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Leopard 2
MIM-104 Patriot

Фейк про "вбивство пенсіонерки на Вінниччині": як роспропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Центр протидії дезінформації спростував вигаданий сюжет російських ресурсів про нібито смерть 72-річної жительки Вінниччини. Цей фейк є частиною інформаційної операції рф, спрямованої на зрив мобілізаційних заходів в Україні.

Фейк про "вбивство пенсіонерки на Вінниччині": як роспропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні

Центр протидії дезінформації спростував черговий вигаданий сюжет російських ресурсів про нібито смерть 72-річної жительки Вінниччини від рук працівників ТЦК. Ворог поширює фейки під виглядом українських новин, аби дискредитувати мобілізаційний процес і налаштувати суспільство проти військових. Про це повідомляє ЦПД, пише УНН.

Деталі

російська пропаганда продовжує активну кампанію з дискредитації працівників територіальних центрів комплектування та процесу мобілізації в Україні. Як повідомив Центр протидії дезінформації, ворожі ресурси поширили фейковий відеосюжет, стилізований під матеріал українського ЗМІ. У ньому стверджується, що в місті на Вінниччині працівники ТЦК нібито побили 72-річну жінку на ім’я Софія Мак через підозру у допомозі "ухилянтам", після чого вона померла.

ЦПД наголошує, що ця історія - повна вигадка. Жодних офіційних повідомлень від поліції чи інших правоохоронних органів про подібний випадок немає, так само як і будь-яких підтверджень факту смерті жінки з таким ім’ям у Вінницькій області.

За даними Центру, цей фейк є частиною багаторівневої інформаційної операції рф, спрямованої на зрив мобілізаційних заходів в Україні. російські канали поєднують масове поширення дискредитуючих вигадок із закликами до насильства проти працівників ТЦК. Раніше ЦПД попереджав про створені окупантами Telegram-боти, які підбурюють до підпалів приміщень територіальних центрів.

Українські фахівці з інформаційної безпеки закликають громадян перевіряти джерела інформації, не поширювати неперевірені дані та пам’ятати, що подібні фейки є елементами гібридної війни, спрямованої на підрив обороноздатності держави зсередини.

"Ситуація зовсім інша": ЦПД РНБО розкрив ворожий вкид про "хтось щось здає" на тлі подій на Донеччині12.08.25, 10:55 • 3842 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна
Україна