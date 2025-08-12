Фейк об "убийстве пенсионерки в Винницкой области": как роспропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Эксклюзив
12:50 • 38 просмотра
Разведка об обмене пленными: «Стамбул-2» еще не закончен, РФ не вернула еще все категории
12:25 • 4894 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 10144 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 16819 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 15128 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 13079 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 11714 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14233 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 18847 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 82460 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
44%
755мм
Популярные новости
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета12 августа, 02:50 • 22404 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины12 августа, 03:11 • 17780 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 14625 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46 • 15902 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 21152 просмотра
публикации
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25 • 4902 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 10148 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 16821 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 12269 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 21591 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Одесса
Европа
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 15011 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 23668 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 180518 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 123861 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 240027 просмотра
Актуальное
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Леопард 2
MIM-104 Patriot

Фейк об "убийстве пенсионерки в Винницкой области": как роспропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Центр противодействия дезинформации опроверг вымышленный сюжет российских ресурсов о якобы смерти 72-летней жительницы Винницкой области. Этот фейк является частью информационной операции рф, направленной на срыв мобилизационных мероприятий в Украине.

Фейк об "убийстве пенсионерки в Винницкой области": как роспропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине

Центр противодействия дезинформации опроверг очередной вымышленный сюжет российских ресурсов о якобы смерти 72-летней жительницы Винницкой области от рук работников ТЦК. Враг распространяет фейки под видом украинских новостей, чтобы дискредитировать мобилизационный процесс и настроить общество против военных. Об этом сообщает ЦПД, пишет УНН.

Детали

российская пропаганда продолжает активную кампанию по дискредитации работников территориальных центров комплектования и процесса мобилизации в Украине. Как сообщил Центр противодействия дезинформации, вражеские ресурсы распространили фейковый видеосюжет, стилизованный под материал украинского СМИ. В нем утверждается, что в городе Винницкой области работники ТЦК якобы избили 72-летнюю женщину по имени София Мак из-за подозрения в помощи "уклонистам", после чего она умерла.

ЦПД подчеркивает, что эта история - полная выдумка. Никаких официальных сообщений от полиции или других правоохранительных органов о подобном случае нет, равно как и каких-либо подтверждений факта смерти женщины с таким именем в Винницкой области.

По данным Центра, этот фейк является частью многоуровневой информационной операции рф, направленной на срыв мобилизационных мероприятий в Украине. российские каналы сочетают массовое распространение дискредитирующих выдумок с призывами к насилию против работников ТЦК. Ранее ЦПД предупреждал о созданных оккупантами Telegram-ботах, которые подстрекают к поджогам помещений территориальных центров.

Украинские специалисты по информационной безопасности призывают граждан проверять источники информации, не распространять непроверенные данные и помнить, что подобные фейки являются элементами гибридной войны, направленной на подрыв обороноспособности государства изнутри.

"Ситуация совсем другая": ЦПД СНБО раскрыл вражеский вброс о "кто-то что-то сдает" на фоне событий в Донецкой области12.08.2025, 10:55 • 3792 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна
Украина