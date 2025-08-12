Фейк об "убийстве пенсионерки в Винницкой области": как роспропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине

Центр противодействия дезинформации опроверг очередной вымышленный сюжет российских ресурсов о якобы смерти 72-летней жительницы Винницкой области от рук работников ТЦК. Враг распространяет фейки под видом украинских новостей, чтобы дискредитировать мобилизационный процесс и настроить общество против военных. Об этом сообщает ЦПД, пишет УНН.

Детали

российская пропаганда продолжает активную кампанию по дискредитации работников территориальных центров комплектования и процесса мобилизации в Украине. Как сообщил Центр противодействия дезинформации, вражеские ресурсы распространили фейковый видеосюжет, стилизованный под материал украинского СМИ. В нем утверждается, что в городе Винницкой области работники ТЦК якобы избили 72-летнюю женщину по имени София Мак из-за подозрения в помощи "уклонистам", после чего она умерла.

ЦПД подчеркивает, что эта история - полная выдумка. Никаких официальных сообщений от полиции или других правоохранительных органов о подобном случае нет, равно как и каких-либо подтверждений факта смерти женщины с таким именем в Винницкой области.

По данным Центра, этот фейк является частью многоуровневой информационной операции рф, направленной на срыв мобилизационных мероприятий в Украине. российские каналы сочетают массовое распространение дискредитирующих выдумок с призывами к насилию против работников ТЦК. Ранее ЦПД предупреждал о созданных оккупантами Telegram-ботах, которые подстрекают к поджогам помещений территориальных центров.

Украинские специалисты по информационной безопасности призывают граждан проверять источники информации, не распространять непроверенные данные и помнить, что подобные фейки являются элементами гибридной войны, направленной на подрыв обороноспособности государства изнутри.

"Ситуация совсем другая": ЦПД СНБО раскрыл вражеский вброс о "кто-то что-то сдает" на фоне событий в Донецкой области