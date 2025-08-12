Фейк об "убийстве пенсионерки в Винницкой области": как роспропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опроверг вымышленный сюжет российских ресурсов о якобы смерти 72-летней жительницы Винницкой области. Этот фейк является частью информационной операции рф, направленной на срыв мобилизационных мероприятий в Украине.
Центр противодействия дезинформации опроверг очередной вымышленный сюжет российских ресурсов о якобы смерти 72-летней жительницы Винницкой области от рук работников ТЦК. Враг распространяет фейки под видом украинских новостей, чтобы дискредитировать мобилизационный процесс и настроить общество против военных. Об этом сообщает ЦПД, пишет УНН.
Детали
российская пропаганда продолжает активную кампанию по дискредитации работников территориальных центров комплектования и процесса мобилизации в Украине. Как сообщил Центр противодействия дезинформации, вражеские ресурсы распространили фейковый видеосюжет, стилизованный под материал украинского СМИ. В нем утверждается, что в городе Винницкой области работники ТЦК якобы избили 72-летнюю женщину по имени София Мак из-за подозрения в помощи "уклонистам", после чего она умерла.
ЦПД подчеркивает, что эта история - полная выдумка. Никаких официальных сообщений от полиции или других правоохранительных органов о подобном случае нет, равно как и каких-либо подтверждений факта смерти женщины с таким именем в Винницкой области.
По данным Центра, этот фейк является частью многоуровневой информационной операции рф, направленной на срыв мобилизационных мероприятий в Украине. российские каналы сочетают массовое распространение дискредитирующих выдумок с призывами к насилию против работников ТЦК. Ранее ЦПД предупреждал о созданных оккупантами Telegram-ботах, которые подстрекают к поджогам помещений территориальных центров.
Украинские специалисты по информационной безопасности призывают граждан проверять источники информации, не распространять непроверенные данные и помнить, что подобные фейки являются элементами гибридной войны, направленной на подрыв обороноспособности государства изнутри.
