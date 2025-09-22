$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 10640 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 17907 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 33982 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 36426 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 23411 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 38457 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22937 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33554 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47711 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Favbet Tech підтримує головну технологічну подію року IT Arena 2025 у Львові: Чого очікувати від заходу?

Київ • УНН

 • 50 перегляди

IT Arena 2025, що відбудеться 26–28 вересня на "Арені Львів", збере понад 6000 учасників з майже 40 країн. Захід, партнером якого є Favbet Tech, представить нові рішення, стартапи та обговорить тренди на п'яти сценах, включаючи нову Defense.

Favbet Tech підтримує головну технологічну подію року IT Arena 2025 у Львові: Чого очікувати від заходу?

26–28 вересня стадіон "Арена Львів" прийме IT Arena 2025 — наймасштабнішу в Україні подію для ІТ-сектору, де зійдуться ідеї та технології. Цього року вона збере понад 6000 учасників з майже 40 країн. Партнером заходу стала компанія Favbet Tech.

IT Arena задає тон у галузі. Тут презентують нові рішення, представляють стартапи, обговорюють тренди й формують майбутнє. 

Цьогорічна програма розгорнеться на п’яти сценах: Business, Technology, Product, Startup та абсолютно новій Defense. Остання присвячена розробкам військових технологій. Це дуже актуально, адже український оборонний сектор зараз у центрі світової уваги.

У межах події відбудеться Startup Competition з призовим фондом у 60 тисяч доларів та інвестиційним фондом, який уже становить $12 500 000  Крім того, презентують Made in Ukraine Showcase — експозицію бізнес-рішень від українських розробників. У фінальний день на відвідувачів чекатиме півсотні мітапів для обміну досвідом та знайомств. Спікерами будуть міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, журналіст Террелл Дж. Старр, співзасновник The Sandbox Саша Мішо та інші. Партнер події компанія Favbet Tech ознайомить учасників зі своїми ШI-напрацюваннями.

"IT Arena — це місце, де українські компанії можуть заявити про себе світові. Для нас це партнерство стало логічним кроком у підтримці ком’юніті та розвитку експертизи у сфері штучного інтелекту", — зазначає CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Протягом останніх двох років Favbet Tech активно залучена в розвиток української ІТ-індустрії. Компанія стала співініціатором AI-комітету Асоціації IT Ukraine, підтримує CEO Talks, зустрічі Diia.City Union, а цього року виступила офіційним партнером Forbes AI Day у Києві. У 2025-му її внесли до рейтингу ТОП-50 ІТ-компаній України за версією DOU.

Лілія Подоляк

СуспільствоТехнології
Михайло Федоров
Forbes
Україна
Львів
Київ