Favbet Tech поддерживает главное технологическое событие года IT Arena 2025 во Львове: Чего ожидать от мероприятия?

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 7488 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 12937 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 21273 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 37627 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 39562 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 24283 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 40623 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23273 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 33893 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47864 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.9м/с
31%
753мм
Популярные новости
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 31725 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto10:21 • 14988 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 9814 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 20337 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск11:27 • 14383 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 20403 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25 • 21273 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 37627 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 39562 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 40623 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Львов
Умань
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 20410 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 9864 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 31782 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 84084 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 106838 просмотра
Актуальное
Forbes
Financial Times
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Бильд

Favbet Tech поддерживает главное технологическое событие года IT Arena 2025 во Львове: Чего ожидать от мероприятия?

Киев • УНН

 • 560 просмотра

IT Arena 2025, которая состоится 26–28 сентября на "Арене Львов", соберет более 6000 участников из почти 40 стран. Мероприятие, партнером которого является Favbet Tech, представит новые решения, стартапы и обсудит тренды на пяти сценах, включая новую Defense.

Favbet Tech поддерживает главное технологическое событие года IT Arena 2025 во Львове: Чего ожидать от мероприятия?

26–28 сентября стадион "Арена Львов" примет IT Arena 2025 — самое масштабное в Украине событие для ИТ-сектора, где сойдутся идеи и технологии. В этом году оно соберет более 6000 участников из почти 40 стран. Партнером мероприятия стала компания Favbet Tech.

IT Arena задает тон в отрасли. Здесь презентуют новые решения, представляют стартапы, обсуждают тренды и формируют будущее. 

Нынешняя программа развернется на пяти сценах: Business, Technology, Product, Startup и совершенно новой Defense. Последняя посвящена разработкам военных технологий. Это очень актуально, ведь украинский оборонный сектор сейчас в центре мирового внимания.

В рамках события состоится Startup Competition с призовым фондом в 60 тысяч долларов и инвестиционным фондом, который уже составляет $12 500 000. Кроме того, презентуют Made in Ukraine Showcase — экспозицию бизнес-решений от украинских разработчиков. В финальный день посетителей будет ждать полсотни митапов для обмена опытом и знакомств. Спикерами будут министр цифровой трансформации Михаил Федоров, журналист Террелл Дж. Старр, сооснователь The Sandbox Саша Мишо и другие. Партнер события компания Favbet Tech ознакомит участников со своими ИИ-разработками.

"IT Arena — это место, где украинские компании могут заявить о себе миру. Для нас это партнерство стало логичным шагом в поддержке комьюнити и развитии экспертизы в сфере искусственного интеллекта", — отмечает CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

В течение последних двух лет Favbet Tech активно вовлечена в развитие украинской ИТ-индустрии. Компания стала соинициатором AI-комитета Ассоциации IT Ukraine, поддерживает CEO Talks, встречи Diia.City Union, а в этом году выступила официальным партнером Forbes AI Day в Киеве. В 2025 году ее внесли в рейтинг ТОП-50 ИТ-компаний Украины по версии DOU.

Лилия Подоляк

ОбществоТехнологии
Михаил Федоров
Forbes
Украина
Львов
Киев