Фактчекінг та онлайн-безпека: дослідження показало, яких навичок не вистачає українцям в інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні більшості людям не вистачає знань з онлайн-безпеки та фактчекінгу, для того аби почувати себе в інтернеті у безпеці. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан передає кореспондент УНН.
"У нас є розуміння того, які курси хотіли проходити люди у яких зовсім немає ніяких (цифрових, - ред.) навичок, і ті люди, в яких є більш-менш розуміння. Що цікаво, що всі вони сходяться в одному – це онлайн-безпека, це фактчекінг. Тобто дуже багато людей, які страждають від того, що вони не знають, чому довіряти в мережі інтернет, довіряти цьому чи ні, довіряти цій рекламі чи ні. І вони не знають, як перевірити через це й страждають", - пояснила вона.
Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.
Як повідомлялося раніше в УНН, навички роботи з програмним забезпеченням є найменш розвиненими серед українців, ними володіє лише 28,8% населення.