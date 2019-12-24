Навичками роботи з програмним забезпеченням володіє менше 30% українців – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Навички роботи з програмним забезпеченням є найменш розвиненими серед українців, ними володіє лише 28,8% населення. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, передає кореспондент УНН.
Так, найбільш розвинутими навичками серед населення в Україні є інформаційні (74,4%) та комунікаційні (75,3%). Найменш розвинутими є навички з програмного забезпечення (28,8%).
Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплюючи села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.
Нагадаємо, за словами Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, цифрові навички 53% українців нижче середнього рівня.