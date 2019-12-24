Навыками работы с программным обеспечением владеет меньше 30% украинцев - исследование

Так, наиболее развитыми навыками среди населения в Украине являются информационные (74,4%) и коммуникационные (75,3%). Наименее развитыми есть навыки по программному обеспечению (28,8%).

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывая села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, цифровые навыки 53% украинцев ниже среднего уровня.