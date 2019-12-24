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Цифрові навички майже половини українців нижче середнього рівня - Гончарук

Цифрові навички майже половини українців нижче середнього рівня - Гончарук

Київ • УНН

 • 20486 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Цифрові навички 53% українців нижче середнього рівня. Про це з посиланням на дані дослідження повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"В Україні таке дослідження ми провели вперше: 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня. Проте ми цілком здатні підвищити рівень цифрових навичок", - відзначив очільник уряду.

Так, він заявив про впровадження національної програми цифрової грамотності, "щоб українці мали рівні права у користуванні усіма перевагами новітніх технологій". Старт онлайн-платформи – 21 січня 2020 року.

"Наш уряд прагне, щоб 100% державних послуг з часом стали доступні онлайн – без чиновників, черг і необхідності кудись ходити. Люди не мають стояти за справкою у черзі годинами, це пережитки радянського минулого. Вони можуть замовити її онлайн, але треба мати навички користування новими технологіями", - пояснив Гончарук плани уряду.

Нагадаємо, згідно з даними дослідження, мінімального рівня грамотності не мають понад чверть учнів середніх класів.

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