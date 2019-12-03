Мінімального рівня грамотності не мають понад чверть учнів середніх класів - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Згідно з результатами моніторингового дослідження якості освіти PISA-2018, 25,9% учнів середніх класів в Україні не досягли мінімального рівня з читацької грамотності. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.
"Згідно з результатами PISA-2018, базового рівня – мінімального, якого у кінці першого етапу середньої освіти мають досягти учні, – в Україні не досягли: з читацької грамотності – 25,9% українських підлітків, з математичної – 36%, природничо-наукової – 26,4%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що результати українських учнів/студентів виявились значно гіршими, ніж середні значення по країнах Організації економічного співробітництва і розвитку – держав, які мають високі стандарти в освіті та інших галузях суспільного життя.
"Для порівняння, у країнах ОЕСР базового рівня сформованості читацької грамотності не досягли 22% підлітків, математичної – 23,9%, природничо-наукової – 21%", - зазначили у пресслужбі.
Також зазначається, що в порівнянні з показниками референтних для України держав – країн зі схожим соціально-економічним станом та культурно-історичною спорідненістю - Білоруссю, Грузією, Естонією, Молдовою, Польщею, Словацькою Республікою та Угорщиною – Україна випередила лише Грузію та Молдову за трьома показниками.
"Результати PISA-2018, зокрема, заперечують міф про ефективність радянської математичної системи освіти. Дослідження показує: 36% наших 15-річних учнів не досягають навіть базового рівня знання з математики. Вони мають проблеми із завданнями, де потрібно використовувати прості стратегії розв’язування, процентні співвідношення, оперувати дробами й десятковими числами", – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.
Нагадаємо, 16 квітня 2018 року відбувся старт участі України у міжнародному моніторинговому дослідженні якості освіти PISA.