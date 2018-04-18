В Україні стартували одразу два дослідження якості освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У понеділок 16 квітня відбувся старт участі України у міжнародному моніторинговому дослідженні якості освіти PISA, а 18 квітня стартувало загальнодержавне моніторингове дослідження якості початкової освіти. Про це повідомила на брифінгу міністр освіти та науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.
“У 2018 році Україна вперше долучилась до міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA. Україна увійшла вже в основний етап дослідження — тестування та міжнародного і національного звітів. Старт тестування відбувся у понеділок і триватиме до 30 травня. Крім того, 18 квітня стартувало загальнодержавне моніторингове дослідження якості початкової освіти”, — повідомила вона.
Як додала Гриневич, у дослідженні PISA-2018 в Україні беруть участь майже 6,4 тис. учнів 15 років з 250 закладів освіти (ЗОШ, ліцеїв, гімназій, технікумів, ПТНЗ). Від кожного закладу до вибірки учасників потрапило від 3 до 38 осіб.
Результати дослідження оприлюднять в грудні 2019 року.
“Метою загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової совіти є з’ясувати те, як просувається освітня реформа, як змінилась підготовка дітей”, — пояснила міністр освіти.
Як повідомляв УНН, у Міносвіти показали нові меблі й обладнання для шкіл.