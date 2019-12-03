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Минимального уровня грамотности не имеют более четверти учащихся средних классов - исследование

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Согласно результатам мониторингового исследования качества образования PISA-2018, 25,9% учащихся средних классов в Украине не достигли минимального уровня с читательской грамотности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

"Согласно результатам PISA-2018, базового уровня - минимального, которого в конце первого этапа среднего образования должны достичь ученики - в Украине не достигли: с читательской грамотности - 25,9% украинских подростков, с математической - 36%, естественнонаучной - 26,4%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты украинских учеников/студентов оказались значительно хуже, чем средние значения по странам Организации экономического сотрудничества и развития - государств, имеющих высокие стандарты в образовании и других областях общественной жизни.

"Для сравнения, в странах ОЭСР базового уровня сформированности читательской грамотности не достигли 22% подростков, математической - 23,9%, естественнонаучной - 21%", - отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что по сравнению с показателями референтных для Украины государств - стран с похожим социально-экономическим положением и культурно-историческим родством - Беларусью, Грузией, Эстонией, Молдовой, Польшей, Словакией и Венгрией - Украина опередила только Грузию и Молдову по трем показателям.

"Результаты PISA-2018, в частности, отрицают миф об эффективности советской математической системы образования. Исследование показывает: 36% наших 15-летних учеников не достигают даже базового уровня знания по математике. Они имеют проблемы с задачами, где нужно использовать простые стратегии решения, процентные соотношения, оперировать дробями и десятичными числами", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Напомним, 16 апреля 2018 года состоялся старт участия Украины в международном мониторинговом исследовании качества образования PISA.

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