Фактчекинг и онлайн-безопасность: исследование показало, каких навыков не хватает украинцам в интернете

"У нас есть понимание того, какие курсы хотели проходить люди у которых совсем нет никаких (цифровых, - ред.) навыков, и те люди, у которых есть более или менее понимания. Что интересно, что все они сходятся в одном - это онлайн-безопасность, это фактчекинг. То есть очень много людей, которые страдают от того, что они не знают, почему доверять в сети интернет, доверять этому или нет, доверять этой рекламе или нет. И они не знают, как проверить это и поэтому страдают" , - объяснила она.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Как сообщалось ранее в УНН, навыки работы с программным обеспечением являются наименее развитыми среди украинцев, ими владеет только 28,8% населения.