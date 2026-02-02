Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію
Київ • УНН
Екс-посол Великої Британії в США Пітер Мандельсон пішов з Лейбористської партії через звинувачення у зв'язках з Джеффрі Епштейном. Його підозрюють в отриманні платежів та спробах блокувати податок на бонуси банкірів.
Пітер Мандельсон, колишній посол Великої Британії в США, пішов у відставку з правлячої Лейбористської партії Великої Британії, щоб уникнути "подальшого сорому" для неї після останніх викриттів про його зв'язки з опальним фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Мандельсона підозрюють у отриманні платежів на суму 103 тисячі доларів, які нібито були відправлені йому та його партнеру сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном у 2003 році. Також екс-посла звинувачують у спробах заблокувати податок на бонуси банкірів у 2009 році за проханням Епштейна. Ці викриття, які включають компрометуючі фото Мандельсона, з'явилися в останній публікації "файлів Епштейна" Міністерством юстиції США минулого тижня.
72-річного Мандельсона звільнив прем'єр-міністр Кір Стармер з посади посла у Вашингтоні у вересні після ... розкриття глибини його дружби з Епштейном. Стармер дійшов висновку, що Мандельсон не був відвертим щодо цих стосунків під час процесу відбору на цю посаду
Видання вказує, що відставка Мандельсона знаменує завершення кар'єри "однієї з найвпливовіших політичних фігур партії за останні 30 років". Так, уперше призначений директором з комунікацій у 1985 році, він став однією з ключових фігур "Нових лейбористів", дружнього до бізнесу осередку партії за часів Тоні Блера, яка перебувала при владі з 1997 по 2010 рік.
"Цього тижня мене знову пов'язали зі відомим скандалом навколо Джеффрі Епштейна, і я шкодую та переживаю з цього приводу. Звинувачення, які я вважаю хибними, ... потребують мого аналізу. Я роблю це, оскільки не хочу завдавати ще більшого сорому Лейбористській партії, і тому я виходжу з членства в партії", - зазначив політик.
Нагадаємо
У трьох мільйонах сторінок, опублікованих у п'ятницю Міністерством юстиції США, щодо матеріалів розслідування, пов'язаних з Джеффрі Епштейном, міститься багато деталей про його зв'язки з найвпливовішими фігурами в політиці, технологіях та світових справах.
