Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 лютого, 12:49 • 11347 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 22567 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 41204 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 27545 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 35398 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 27446 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 45430 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 61308 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39105 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36338 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−19°
0м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київ повертається до тимчасових графіків з опівночі - ДТЕК1 лютого, 19:12 • 5240 перегляди
Політичний скандал із шантажем: тисячі людей у Празі вийшли на мітинг на підтримку президента Чехії1 лютого, 19:55 • 5384 перегляди
12 людей загинули, ще 16 поранені: у Нацполіції уточнили дані після атаки рф на автобус із шахтарями1 лютого, 20:52 • 5812 перегляди
Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"1 лютого, 21:48 • 6034 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат00:39 • 3958 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 61342 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 89219 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 66116 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 72935 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 73681 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 20075 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 30954 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 33466 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 36230 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 38107 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
MIM-104 Patriot

Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Екс-посол Великої Британії в США Пітер Мандельсон пішов з Лейбористської партії через звинувачення у зв'язках з Джеффрі Епштейном. Його підозрюють в отриманні платежів та спробах блокувати податок на бонуси банкірів.

Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію

Пітер Мандельсон, колишній посол Великої Британії в США, пішов у відставку з правлячої Лейбористської партії Великої Британії, щоб уникнути "подальшого сорому" для неї після останніх викриттів про його зв'язки з опальним фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Мандельсона підозрюють у отриманні платежів на суму 103 тисячі доларів, які нібито були відправлені йому та його партнеру сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном у 2003 році. Також екс-посла звинувачують у спробах заблокувати податок на бонуси банкірів у 2009 році за проханням Епштейна. Ці викриття, які включають компрометуючі фото Мандельсона, з'явилися в останній публікації "файлів Епштейна" Міністерством юстиції США минулого тижня.

72-річного Мандельсона звільнив прем'єр-міністр Кір Стармер з посади посла у Вашингтоні у вересні після ... розкриття глибини його дружби з Епштейном. Стармер дійшов висновку, що Мандельсон не був відвертим щодо цих стосунків під час процесу відбору на цю посаду

- йдеться у статті.

Видання вказує, що відставка Мандельсона знаменує завершення кар'єри "однієї з найвпливовіших політичних фігур партії за останні 30 років". Так, уперше призначений директором з комунікацій у 1985 році, він став однією з ключових фігур "Нових лейбористів", дружнього до бізнесу осередку партії за часів Тоні Блера, яка перебувала при владі з 1997 по 2010 рік.

"Цього тижня мене знову пов'язали зі відомим скандалом навколо Джеффрі Епштейна, і я шкодую та переживаю з цього приводу. Звинувачення, які я вважаю хибними, ... потребують мого аналізу. Я роблю це, оскільки не хочу завдавати ще більшого сорому Лейбористській партії, і тому я виходжу з членства в партії", - зазначив політик.

Нагадаємо

У трьох мільйонах сторінок, опублікованих у п'ятницю Міністерством юстиції США, щодо матеріалів розслідування, пов'язаних з Джеффрі Епштейном, міститься багато деталей про його зв'язки з найвпливовішими фігурами в політиці, технологіях та світових справах.

Джеффрі Епштейн міг бути частиною спецоперації спецслужб рф - Bild01.02.26, 11:38 • 11061 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Кір Стармер
Велика Британія
Сполучені Штати Америки