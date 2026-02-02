Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию

Питер Мандельсон, бывший посол Великобритании в США, ушел в отставку из правящей Лейбористской партии Великобритании, чтобы избежать «дальнейшего позора» для нее после последних разоблачений о его связях с опальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Мандельсона подозревают в получении платежей на сумму 103 тысячи долларов, которые якобы были отправлены ему и его партнеру сексуальным преступником Джеффри Эпштейном в 2003 году. Также экс-посла обвиняют в попытках заблокировать налог на бонусы банкиров в 2009 году по просьбе Эпштейна. Эти разоблачения, которые включают компрометирующие фото Мандельсона, появились в последней публикации «файлов Эпштейна» Министерством юстиции США на прошлой неделе.

72-летнего Мандельсона уволил премьер-министр Кир Стармер с должности посла в Вашингтоне в сентябре после ... раскрытия глубины его дружбы с Эпштейном. Стармер пришел к выводу, что Мандельсон не был откровенен относительно этих отношений во время процесса отбора на эту должность - говорится в статье.

Издание указывает, что отставка Мандельсона знаменует завершение карьеры «одной из самых влиятельных политических фигур партии за последние 30 лет». Так, впервые назначенный директором по коммуникациям в 1985 году, он стал одной из ключевых фигур «Новых лейбористов», дружественного к бизнесу ядра партии во времена Тони Блэра, которая находилась у власти с 1997 по 2010 год.

«На этой неделе меня снова связали с известным скандалом вокруг Джеффри Эпштейна, и я сожалею и переживаю по этому поводу. Обвинения, которые я считаю ложными, ... требуют моего анализа. Я делаю это, поскольку не хочу причинять еще больший позор Лейбористской партии, и поэтому я выхожу из членства в партии», - отметил политик.

Напомним

В трех миллионах страниц, опубликованных в пятницу Министерством юстиции США, относительно материалов расследования, связанных с Джеффри Эпштейном, содержится много деталей о его связях с самыми влиятельными фигурами в политике, технологиях и мировых делах.

