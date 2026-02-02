Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию
Киев • УНН
Экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон ушел из Лейбористской партии из-за обвинений в связях с Джеффри Эпштейном. Его подозревают в получении платежей и попытках блокировать налог на бонусы банкиров.
Питер Мандельсон, бывший посол Великобритании в США, ушел в отставку из правящей Лейбористской партии Великобритании, чтобы избежать «дальнейшего позора» для нее после последних разоблачений о его связях с опальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что Мандельсона подозревают в получении платежей на сумму 103 тысячи долларов, которые якобы были отправлены ему и его партнеру сексуальным преступником Джеффри Эпштейном в 2003 году. Также экс-посла обвиняют в попытках заблокировать налог на бонусы банкиров в 2009 году по просьбе Эпштейна. Эти разоблачения, которые включают компрометирующие фото Мандельсона, появились в последней публикации «файлов Эпштейна» Министерством юстиции США на прошлой неделе.
72-летнего Мандельсона уволил премьер-министр Кир Стармер с должности посла в Вашингтоне в сентябре после ... раскрытия глубины его дружбы с Эпштейном. Стармер пришел к выводу, что Мандельсон не был откровенен относительно этих отношений во время процесса отбора на эту должность
Издание указывает, что отставка Мандельсона знаменует завершение карьеры «одной из самых влиятельных политических фигур партии за последние 30 лет». Так, впервые назначенный директором по коммуникациям в 1985 году, он стал одной из ключевых фигур «Новых лейбористов», дружественного к бизнесу ядра партии во времена Тони Блэра, которая находилась у власти с 1997 по 2010 год.
«На этой неделе меня снова связали с известным скандалом вокруг Джеффри Эпштейна, и я сожалею и переживаю по этому поводу. Обвинения, которые я считаю ложными, ... требуют моего анализа. Я делаю это, поскольку не хочу причинять еще больший позор Лейбористской партии, и поэтому я выхожу из членства в партии», - отметил политик.
Напомним
В трех миллионах страниц, опубликованных в пятницу Министерством юстиции США, относительно материалов расследования, связанных с Джеффри Эпштейном, содержится много деталей о его связях с самыми влиятельными фигурами в политике, технологиях и мировых делах.
