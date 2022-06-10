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Естонія викликала посла росії на знак протесту проти заяв путіна

Естонія викликала посла росії на знак протесту проти заяв путіна

Київ • УНН

 • 274858 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Естонія у п'ятницю викликала посла росії, щоб засудити "абсолютно неприйнятну" похвалу президентом володимиром путіним російського правителч 18-го століття Петра Великого, який захопив естонське місто Нарва. Про це УНН пише з посиланням на радіо ERR.

У четвер путін віддав шану царю Петру Великому, який, за його словами, повернув територію, що належала росії під час тривалої війни зі Швецією з 1700 до 1721 року. путін особливо згадав Нарву, яка нині належить Естонії.

Деталі

Заступник держсекретаря Рейн Таммсаар зустрівся з послом Володимиром Ліпаєвим, щоб висловити співчуття з приводу заяви путіна.

В умовах, коли росія реалізує свою реваншистську політику, засновану на ідеології російського світу, намагаючись знищити державність і народ України, це також неприйнятно, йдеться у заяві.

Він також згадав коментарі чиновників Думи про статус незалежності Литви.

За словами Таммсаара, з урахуванням агресії росії проти України представлений цього тижня в думу законопроект, який пропонує анулювати положення про визнання незалежності Литви та загрози "денаціфікації та демілітаризації" щодо інших країн, є небезпечним та безвідповідальним.

Естонія закликала росію негайно вивести свої війська з України, припинити бойові дії та поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Що путін сказав про Нарву?

Виступаючи перед молодими підприємцями, інженерами та вченими, які були присутні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 9 червня, путін віддав належне царю Петру Великому з нагоди 350-річчя від дня його народження, провівши паралель про історичні прагнення відіграти російські землі.

Він порівняв кампанію Петра із завданням, яке стоїть сьогодні перед росією: "Петро Великий вів Північну війну 21 рік. На перший погляд він воював зі Швецією, щось забираючи в неї... Він нічого не відбирав, він повертав. Ось як це було навколо Ладозького озера, де був заснований Санкт-Петербург. Коли він заснував нову столицю, жодна з європейських країн не визнала цю територію частиною росії, всі визнали її частиною Швеції. Територія була під контролем росії. Те саме і з західним напрямком, Нарвою та його першими походами. Нащо йому туди? Він повертався і підкріплювався, ось що робив".

Додамо

Естонія була частиною російської імперії більше двох століть, перш ніж здобула незалежність у 1918 році. В 1940 Радянський Союз анексував країну, яка відновила свою незалежність 1991 року.

Нарва — найбільш східне місто Естонії, в якому мешкає велика кількість російськомовного населення. Нарва та російське місто Івангород розділені рікою Нарвою.

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