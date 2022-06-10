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Эстония вызвала посла россии в знак протеста против заявления путина

Эстония вызвала посла россии в знак протеста против заявления путина

Киев • УНН

 • 274856 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Эстония в пятницу вызвала посла россии, чтобы осудить "абсолютно неприемлемую" похвалу президентом владимиром путиным российского правителя 18-го века Петра Великого, захватившего эстонский город Нарва. Об этом УНН пишет со ссылкой на радио ERR.

В четверг путин отдал честь царю Петру Великому, который, по его словам, вернул территорию, принадлежавшую поссии во время длительной войны со Швецией с 1700 до 1721 года. путин особенно упомянул Нарву, ныне принадлежащую Эстонии.

Детали

Заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар встретился с послом Владимиром Липаевым, чтобы выразить соболезнования по поводу заявления путина.

В условиях, когда россия реализует свою реваншистскую политику, основанную на идеологии русского мира, пытаясь уничтожить государственность и народ Украины, это тоже неприемлемо, говорится в заявлении.

Он также упомянул комментарии чиновников думы о статусе независимости Литвы.

По словам Таммсаара, с учетом агрессии россии против Украины представленный на этой неделе в думу законопроект, предлагающий аннулировать положения о признании независимости Литвы и угрозы "денацификации и демилитаризации" в отношении других стран, опасен и безответственен.

Эстония призвала россию немедленно вывести свои войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Что путин сказал о Нарве?

Выступая перед молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, присутствовавшими на Петербургском международном экономическом форуме 9 июня, путин отдал должное царю Петру Великому по случаю 350-летия со дня его рождения, проведя параллель об исторических стремлениях отыграть русские земли.

Он сравнил кампанию Петра с задачей, стоящей сегодня перед россией: "Петр Великий вел Северную войну 21 год. На первый взгляд он воевал со Швецией, что-то забирая у нее... Он ничего не отбирал, он возвращал. Вот как это было вокруг Ладожского озера, где был основан Санкт-Петербург. Когда он основал новую столицу, ни одна из европейских стран не признала эту территорию частью россии, все признали ее частью Швеции. Территория была под контролем россии. То же и с западным направлением, Нарвой и его первыми походами. Зачем ему туда? Он возвращался и подкреплялся, вот что делал".

Добавим

Эстония была частью российской империи более двух столетий, прежде чем обрела независимость в 1918 году. В 1940 году Советский Союз аннексировал страну, которая восстановила свою независимость в 1991 году.

Нарва — самый восточный город Эстонии, в котором обитает большое количество русскоговорящего населения. Нарва и российский город Ивангород разделены рекой Нарвой.

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