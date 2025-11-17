$42.040.02
17 листопада, 16:21 • 13118 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 23727 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 22958 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 23953 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 24103 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 20907 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 49198 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25915 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19804 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22321 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Ентоні Джошуа повертається на ринг боєм проти Джейка Пола та обіцяє "зламати інтернет" – Sky News

Київ • УНН

 • 822 перегляди

19 грудня ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа зустрінеться у рингу із боксером-блогером Джейком Полом.

Ентоні Джошуа повертається на ринг боєм проти Джейка Пола та обіцяє "зламати інтернет" – Sky News

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа оголосив про сенсаційне повернення – 19 грудня в Маямі він проведе восьмираундовий бій проти американського блогера та боксера Джейка Пола. Це буде перший поєдинок британця після поразки від Даніеля Дюбуа у вересні 2024 року. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Поєдинок відбудеться у важкій вазі, боксери працюватимуть у 10-унцових рукавичках. Джейк Пол, який планував зустріч із Джервонтою Девісом, отримав шанс битися з Джошуа після того, як попередній бій було скасовано через судовий позов проти Девіса.

Пол, що має рекорд 12–1, назвав майбутній поєдинок "Судним днем" і заявив, що перемога над Джошуа відкриє йому шлях до титульного бою.

Професійний бій у важкій вазі проти елітного чемпіона світу у розквіті сил. Коли я переможу Ентоні Джошуа, всі сумніви зникнуть… 19 грудня… факел передасться, і британський Голіаф засне 

– заявив боксер-блогер.

36-річний Джошуа, який має 28 перемог і 4 поразки, запевняє, що повертається за гучним шоу і не збирається жалкувати суперника: "Я взяв перерву і повертаюся з мегашоу… я тут, щоб показувати величезні номери, проводити великі бої та побити всі рекорди".

І завершив гучною заявою, яка вже розлетілася мережею: "Тепер я зламаю інтернет через обличчя Джейка Пола".

Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу: українець звільнив чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBO17.11.25, 22:33 • 1208 переглядiв

Степан Гафтко

Спорт
Блогери