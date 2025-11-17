Ентоні Джошуа повертається на ринг боєм проти Джейка Пола та обіцяє "зламати інтернет" – Sky News
Київ • УНН
19 грудня ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа зустрінеться у рингу із боксером-блогером Джейком Полом.
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа оголосив про сенсаційне повернення – 19 грудня в Маямі він проведе восьмираундовий бій проти американського блогера та боксера Джейка Пола. Це буде перший поєдинок британця після поразки від Даніеля Дюбуа у вересні 2024 року. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Поєдинок відбудеться у важкій вазі, боксери працюватимуть у 10-унцових рукавичках. Джейк Пол, який планував зустріч із Джервонтою Девісом, отримав шанс битися з Джошуа після того, як попередній бій було скасовано через судовий позов проти Девіса.
Пол, що має рекорд 12–1, назвав майбутній поєдинок "Судним днем" і заявив, що перемога над Джошуа відкриє йому шлях до титульного бою.
Професійний бій у важкій вазі проти елітного чемпіона світу у розквіті сил. Коли я переможу Ентоні Джошуа, всі сумніви зникнуть… 19 грудня… факел передасться, і британський Голіаф засне
36-річний Джошуа, який має 28 перемог і 4 поразки, запевняє, що повертається за гучним шоу і не збирається жалкувати суперника: "Я взяв перерву і повертаюся з мегашоу… я тут, щоб показувати величезні номери, проводити великі бої та побити всі рекорди".
І завершив гучною заявою, яка вже розлетілася мережею: "Тепер я зламаю інтернет через обличчя Джейка Пола".
Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу: українець звільнив чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBO17.11.25, 22:33 • 1208 переглядiв