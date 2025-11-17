Энтони Джошуа возвращается на ринг боем против Джейка Пола и обещает "сломать интернет" – Sky News

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа объявил о сенсационном возвращении – 19 декабря в Майами он проведет восьмираундовый бой против американского блогера и боксера Джейка Пола. Это будет первый поединок британца после поражения от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Поединок состоится в тяжелом весе, боксеры будут работать в 10-унцовых перчатках. Джейк Пол, который планировал встречу с Джервонтой Дэвисом, получил шанс сразиться с Джошуа после того, как предыдущий бой был отменен из-за судебного иска против Дэвиса.

Пол, имеющий рекорд 12–1, назвал предстоящий поединок "Судным днем" и заявил, что победа над Джошуа откроет ему путь к титульному бою.

Профессиональный бой в тяжелом весе против элитного чемпиона мира в расцвете сил. Когда я одержу победу над Энтони Джошуа, все сомнения исчезнут… 19 декабря… факел будет передан, и британский Голиаф уснет

– заявил боксер-блогер.

36-летний Джошуа, имеющий 28 побед и 4 поражения, уверяет, что возвращается за громким шоу и не собирается жалеть соперника: "Я взял перерыв и возвращаюсь с мегашоу… я здесь, чтобы показывать огромные цифры, проводить большие бои и побить все рекорды".

И завершил громким заявлением, которое уже разлетелось по сети: "Теперь я сломаю интернет через лицо Джейка Пола".

ч. Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира: украинец освободил чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO