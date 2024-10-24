Енергосистема збалансована, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 6 областях - Міненерго

Через обстріли і бойові дії за минулу добу були знеструмлення у 6 областях, але енергосистема збалансована, повідомили у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

"Наразі енергосистема залишається збалансованою. Але щоденні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури призводять до пошкоджень, що ускладнюють роботу енергосистеми", - вказали у Міненерго.

Наслідки обстрілів

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях", - вказали у Міненерго і перечислили:

У Запорізькій області під час атаки БПЛА по території підстанції знеструмлювалось обладнання та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

На Полтавщині під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Сумській області внаслідок обстрілу підстанції виникло загорання, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано, живлення відновлено.

На Черкащині вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії та БПЛА на землі. Споживачі не знеструмлювались.

Стан мереж

Хмельницька область: з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Знеструмлення

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 532 населених пункти.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 16 121 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.23 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6900 МВт*год та потужністю 1287 МВт.