Энергосистема сбалансирована, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - Минэнерго

Из-за обстрелов и боевых действий за минувшие сутки были обесточивания в 6 областях, но энергосистема сбалансирована, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

«Сейчас энергосистема остается сбалансированной. Но ежедневные вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, которые затрудняют работу энергосистемы», - указали в Минэнерго.

Последствия обстрелов

«За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях», - указали в Минэнерго и перечислили:

В Запорожской области во время атаки БПЛА по территории подстанции обесточивалось оборудование и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

На Полтавщине во время воздушной тревоги обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Сумской области в результате обстрела подстанции возникло возгорание, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители. Пожар ликвидирован, питание восстановлено.

На Черкасской области выключалась воздушная линия. При осмотре обнаружено повреждение линии и БПЛА на земле. Потребители не обесточивались.

Состояние сетей

Хмельницкая область: по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

Обесточивание

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 532 населенных пункта.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 16 121 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.23 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - указали в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6900 МВт*ч и мощностью 1287 МВт.