Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах

20:34 • 1742 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 6018 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 10084 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 19926 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 20166 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16832 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 24138 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 50618 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21769 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24616 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 21177 перегляди
Орбан каже, що Угорщина не пускатиме Україну в ЄС ще 100 років. У Києві відповідають - господар у москві стільки не протягне23 січня, 13:34 • 4012 перегляди
Вдарив мою дружину у груди зі словами "за*бали ви всі": Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка23 січня, 14:25 • 7422 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft16:14 • 12562 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка17:02 • 6516 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 19932 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 50621 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 73898 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 69630 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 71931 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Індія
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 21208 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 21304 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 36787 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 52130 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 46729 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Наприкінці січня 2026 року екстремальні морози в США спричинили збої у видобутку нафти, особливо в басейні Віллістон. Хоча глобальні запаси стримують ціни, Пермський басейн також під загрозою значних втрат.

Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах
Фото: Bloomberg

Екстремальні морози, що охопили територію Сполучених Штатів наприкінці січня 2026 року, спровокували масове замерзання свердловин та збої в роботі трубопровідної інфраструктури. Нафтовий ринок оперативно відреагував на ризики скорочення поставок, хоча значні глобальні запаси поки стримують різке зростання цін на світові бенчмарки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Найбільш критична ситуація спостерігається у басейні Віллістон (Північна Дакота), де видобуток нафти вже знизився на 7% через аномальне падіння температури. Фахівці зазначають, що при прогнозованому зе більшому похолоданні відновлення роботи свердловин може затягнутися на тижні.

Десятки підсанкційних російських танкерів вільно проходять через Ла-Манш, попри санкції Британії - BBC23.01.26, 16:16 • 3196 переглядiв

Під загрозою опинився і ключовий Пермський басейн у Техасі: хоча штат покращив підготовку після катастрофічного шторму "Урі" 2021 року, трейдери побоюються втрати від 2 до 3 мільйонів барелів на добу у разі тривалого утримання морозів.

Аналіз ринку: попит проти пропозиції

Попри фізичні перебої з видобутком, ринок демонструє неоднозначну динаміку. Аналіз показує, що інвестори зосереджені не лише на дефіциті сировини, а й на зниженні попиту з боку нафтопереробних заводів (НПЗ), які також скорочують потужності через холод.

  • Ціновий розрив: Знижка на нафту сорту WTI Midland для хабу в Кушингу зросла до 74 центів, що вказує на надлишок нафти, яку НПЗ не в змозі переробити в поточних умовах.
    • Логістичні ризики: Шторм зачепив магістральні трубопроводи Centurion та Basin. Будь–яка тривала зупинка цих артерій загрожує дефіцитом пального на регіональних ринках США та може спричинити волатильність на світових майданчиках.
      • Газовий чинник: На відміну від нафти, ринок природного газу відреагував стрімким зростанням цін (ф’ючерси Henry Hub підскочили на 25% за тиждень), оскільки попит на опалення сягнув рекордних показників.

        Індія замінює російську нафту, уклала низку нових угод з іншими країнами - Reuters23.01.26, 16:46 • 2904 перегляди

        Перспективи відновлення та ядерна безпека галузі

        За оцінками експертів TP ICAP Group Plc, поточний збій є "керованим" у глобальному масштабі, проте він підсвічує вразливість американської сланцевої галузі до кліматичних аномалій. Поки Техаська залізнична комісія звітує про збільшення запасів газу на третину, оператори НПЗ, такі як Pemex Deer Park, працюють у режимі підвищеної готовності, аби уникнути затримок у логістичних каналах Х’юстона. Стабільність ринку найближчими днями залежатиме від швидкості проходження холодного фронту та здатності інфраструктури до швидкого перезапуску. 

        Нафтовий ринок завмер, ціни стабільні: слабкий долар стримує тиск від надлишку пропозиції23.01.26, 06:09 • 3832 перегляди

        Степан Гафтко

        ЕкономікаНовини Світу
        Ураган в США
        Енергетика
        Опалення
        Північна Дакота
        Bloomberg
        Техас
        Сполучені Штати Америки