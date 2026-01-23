Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах

Фото: Bloomberg

Екстремальні морози, що охопили територію Сполучених Штатів наприкінці січня 2026 року, спровокували масове замерзання свердловин та збої в роботі трубопровідної інфраструктури. Нафтовий ринок оперативно відреагував на ризики скорочення поставок, хоча значні глобальні запаси поки стримують різке зростання цін на світові бенчмарки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Найбільш критична ситуація спостерігається у басейні Віллістон (Північна Дакота), де видобуток нафти вже знизився на 7% через аномальне падіння температури. Фахівці зазначають, що при прогнозованому зе більшому похолоданні відновлення роботи свердловин може затягнутися на тижні.

Під загрозою опинився і ключовий Пермський басейн у Техасі: хоча штат покращив підготовку після катастрофічного шторму "Урі" 2021 року, трейдери побоюються втрати від 2 до 3 мільйонів барелів на добу у разі тривалого утримання морозів.

Аналіз ринку: попит проти пропозиції

Попри фізичні перебої з видобутком, ринок демонструє неоднозначну динаміку. Аналіз показує, що інвестори зосереджені не лише на дефіциті сировини, а й на зниженні попиту з боку нафтопереробних заводів (НПЗ), які також скорочують потужності через холод.

Ціновий розрив: Знижка на нафту сорту WTI Midland для хабу в Кушингу зросла до 74 центів, що вказує на надлишок нафти, яку НПЗ не в змозі переробити в поточних умовах.

Логістичні ризики: Шторм зачепив магістральні трубопроводи Centurion та Basin. Будь–яка тривала зупинка цих артерій загрожує дефіцитом пального на регіональних ринках США та може спричинити волатильність на світових майданчиках.

Газовий чинник: На відміну від нафти, ринок природного газу відреагував стрімким зростанням цін (ф’ючерси Henry Hub підскочили на 25% за тиждень), оскільки попит на опалення сягнув рекордних показників.

Перспективи відновлення та ядерна безпека галузі

За оцінками експертів TP ICAP Group Plc, поточний збій є "керованим" у глобальному масштабі, проте він підсвічує вразливість американської сланцевої галузі до кліматичних аномалій. Поки Техаська залізнична комісія звітує про збільшення запасів газу на третину, оператори НПЗ, такі як Pemex Deer Park, працюють у режимі підвищеної готовності, аби уникнути затримок у логістичних каналах Х’юстона. Стабільність ринку найближчими днями залежатиме від швидкості проходження холодного фронту та здатності інфраструктури до швидкого перезапуску.

