20:34
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Эксклюзивы
Энергетический шторм в США: Арктический холод угрожает добыче нефти в крупнейших бассейнах

Киев • УНН

 • 272 просмотра

В конце января 2026 года экстремальные морозы в США вызвали сбои в добыче нефти, особенно в бассейне Уиллистон. Хотя глобальные запасы сдерживают цены, Пермский бассейн также находится под угрозой значительных потерь.

Энергетический шторм в США: Арктический холод угрожает добыче нефти в крупнейших бассейнах
Фото: Bloomberg

Экстремальные морозы, охватившие территорию Соединенных Штатов в конце января 2026 года, спровоцировали массовое замерзание скважин и сбои в работе трубопроводной инфраструктуры. Нефтяной рынок оперативно отреагировал на риски сокращения поставок, хотя значительные глобальные запасы пока сдерживают резкий рост цен на мировые бенчмарки. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Наиболее критическая ситуация наблюдается в бассейне Уиллистон (Северная Дакота), где добыча нефти уже снизилась на 7% из-за аномального падения температуры. Специалисты отмечают, что при прогнозируемом дальнейшем похолодании возобновление работы скважин может затянуться на недели.

Десятки подсанкционных российских танкеров свободно проходят через Ла-Манш, несмотря на санкции Британии - BBC23.01.26, 16:16 • 3214 просмотров

Под угрозой оказался и ключевой Пермский бассейн в Техасе: хотя штат улучшил подготовку после катастрофического шторма "Ури" 2021 года, трейдеры опасаются потери от 2 до 3 миллионов баррелей в сутки в случае длительного сохранения морозов.

Анализ рынка: спрос против предложения

Несмотря на физические перебои с добычей, рынок демонстрирует неоднозначную динамику. Анализ показывает, что инвесторы сосредоточены не только на дефиците сырья, но и на снижении спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые также сокращают мощности из-за холода.

  • Ценовой разрыв: Скидка на нефть сорта WTI Midland для хаба в Кушинге выросла до 74 центов, что указывает на избыток нефти, которую НПЗ не в состоянии переработать в текущих условиях.
    • Логистические риски: Шторм затронул магистральные трубопроводы Centurion и Basin. Любая длительная остановка этих артерий грозит дефицитом топлива на региональных рынках США и может вызвать волатильность на мировых площадках.
      • Газовый фактор: В отличие от нефти, рынок природного газа отреагировал стремительным ростом цен (фьючерсы Henry Hub подскочили на 25% за неделю), поскольку спрос на отопление достиг рекордных показателей.

        Индия заменяет российскую нефть, заключила ряд новых соглашений с другими странами - Reuters23.01.26, 16:46 • 2922 просмотра

        Перспективы восстановления и ядерная безопасность отрасли

        По оценкам экспертов TP ICAP Group Plc, текущий сбой является "управляемым" в глобальном масштабе, однако он подсвечивает уязвимость американской сланцевой отрасли к климатическим аномалиям. Пока Техасская железнодорожная комиссия отчитывается об увеличении запасов газа на треть, операторы НПЗ, такие как Pemex Deer Park, работают в режиме повышенной готовности, чтобы избежать задержек в логистических каналах Хьюстона. Стабильность рынка в ближайшие дни будет зависеть от скорости прохождения холодного фронта и способности инфраструктуры к быстрому перезапуску. 

        Нефтяной рынок замер, цены стабильны: слабый доллар сдерживает давление от избытка предложения23.01.26, 06:09 • 3832 просмотра

        Степан Гафтко

