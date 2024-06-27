Енергетичні об’єкти не пошкоджені через нічну атаку, ворог обстріляв шахту на Донеччині – Міненерго
Київ • УНН
Ворожий обстріл пошкодив шахту в Донецькій області, але енергетичні об'єкти залишилися неушкодженими під час нічного обстрілу.
Внаслідок нічної ворожої атаки енергетичні об’єкти пошкоджені не були. Російські військові обстріляли шахту в Донецькій області. Про це у четвер повідомили в Міненерго, передає УНН.
За даними Міненерго, нічна масована ворожа атака не призвела до пошкоджень енергетичних об’єктів. Однак через бойові дії, що велися протягом доби, є нові знеструмлення у прифронтових Харківській, Донецькій, Херсонській областях.
На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу території однієї з шахт загорілися споруди. У цей момент шахтарів під землею не було, три працівники охорони промислового майданчика перебували у сховищі
Також, як повідомляється, у Донецькій області під час бойових дій вимикалась повітряна лінія оператора системи розподілу. Це призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.
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