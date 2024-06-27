В результате ночной вражеской атаки энергетические объекты повреждены не были. российские военные обстреляли шахту в Донецкой области. Об этом в четверг сообщили в Минэнерго, передает УНН.

По данным Минэнерго, ночная массированная вражеская атака не привела к повреждениям энергетических объектов. Однако из-за боевых действий, которые велись в течение суток, есть новые обесточивания в прифронтовых Харьковской, Донецкой, Херсонской областях.

В Донецкой области в результате вражеского обстрела территории одной из шахт загорелись сооружения. В этот момент шахтеров под землей не было, три работника охраны промышленной площадки находились в хранилище - говорится в сообщении Минэнерго.

Также, как сообщается, в Донецкой области во время боевых действий выключалась воздушная линия оператора системы распределения. Это привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

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